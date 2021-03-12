Реновация со всеми неизвестными

Пилотные проекты комплексного развития территорий (КРТ) в Екатеринбурге должны выбрать в апреле. По прогнозам свердловских властей, реновация может начаться с ветхих домов на Уралмаше, Эльмаше и Вторчермете. Законопроект о КРТ уже одобрен правительством Свердловской области, а 16 марта его рассмотрит заксобрание региона. Представители мэрии пояснили, что жители могут исключить свой дом из программы или наоборот подать заявку на включение в нее. Эксперты считают, что определение конкретных КРТ может привести к росту стоимости жилья на этих территориях.



О планах реализации проектов КРТ в Свердловской области на круглом столе в Доме журналистов рассказал заместитель министра строительства и развития инфраструктуры региона Максим Пучков. «Определение пилотных проектов будет завершено весной, может быть в апреле. Сейчас ведется работа по их очерчиванию. Создан штаб по проектам КРТ, который возглавляет председатель правительства, в еженедельном режиме проводятся совещания по разработке нормативно-правовых актов и анализу территории. У нас стоит задача к 1 апреля определить первые территории»,— сообщил он. По его словам, в первую очередь реновация может коснуться Уралмаша, Эльмаша, Химмаша и Вторчермета, где много ветхого и аварийного жилья. Господин Пучков уточнил, что КРТ коснется и территории в центральной части города, но отказался называть конкретные кварталы.

Областной закон о КРТ заксобрание региона рассмотрит 16 марта. Согласно федеральному закону, принятому в конце прошлого года, региональные власти могут определять территории под «всероссийскую реновацию», основная задача которой ликвидировать ветхое и аварийное жилье. Закон также дает основания для обновления городской неаварийной застройки с привлечением частных инвестиций. Основным препятствием реновации в регионах застройщики ранее называли невозможность прогнозировать сроки и стоимость расселения жителей.

К третьему кварталу 2021 года в регионе должны быть приняты девять обязательных нормативно-правовых актов и 13 дополнительных документов, которые будут определять, по каким критериям дома попадают под КРТ, порядок контроля за реализацией проекта, согласование адресных перечней домов, которые снесут, определение границ таких территорий. Об этом сообщил председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике свердловского заксобрания Валентин Лаппо.

В законопроекте Свердловской области о КРТ дополнительно предусмотрена статья, которая посвящена обеспечению жилищных прав граждан. «Мы могли это не предусматривать, но наши законодатели предложили предусмотреть дополнительные меры защиты граждан, которые попадут под КРТ. То есть это то, чего нет в федеральном законе»,— рассказала заместитель директора Уральского института регионального законодательства Наталья Трофимова.

Как объяснила госпожа Трофимова, в жилищном кодексе предусмотрено, что собственникам жилых помещений предоставляется возмещение, оно определяется из рыночной стоимости этого жилья, доли земельного участка, доли в общем имуществе и его стоимости, плюс расходы на переезд, на поиск временного жилья и на оформление нового жилья. «В дополнение к тому, что уже есть в жилищном кодексе, нашим законом предусмотрено, что по письменному заявлению собственника жилья можно добавить свои средства, и тогда ему предоставляется в собственность жилое помещение большее, чем то, на которое он мог бы претендовать. То есть собственник может получить как возмещение, так и другое жилье большего размера, вложив туда все свои социальные гарантии»,— объяснила госпожа Трофимова. Те, кто нуждаются в жилье и проживают на условиях социального найма, смогут получить жилье во внеочередном порядке. Жильцам коммунальных квартир будет предоставляться отдельная квартира. Новое жилье должно быть равнозначным, но не обязательно в том же районе.

При этом собственники жилья могут выступить против того, чтобы их дом был включен в КРТ. Как объяснила начальник юридического отдела Главархитектуры Екатеринбурга Евгения Рожок, когда администрация принимает решение о КРТ, то после этого решение согласуется с министерством строительства, далее публикуется проект решения. После этого проводится собрание с собственниками, чье жилье попадает под КРТ. «Если больше 2/3 собственников голосует за включение, то запускается КРТ. Так будет работать механизм по домам, которые не признаны аварийными. Если дома уже признаны аварийными, то собрания не проводятся»,— объяснила она. Максим Пучков, допустил, если собственники барака проголосуют против включения их дома в КРТ, то он не будет снесен, даже если территория вокруг будет уже преобразована.

Заведующий кафедрой информационного моделирования в строительстве института строительства и архитектуры Уральского федерального университета (УрФУ) Станислав Придвижкин отмечает, что над КРТ превалирует генплан, который определяет направления развития города. «Какие-либо действия должны начинаться только после того, как будут внесены изменения в генплан»,— подчеркнул он.

Заместитель директора Института экономики УрО РАН Арина Суворова предупреждает о необходимости прозрачного механизма при реализации проектов КРТ. «Если люди не знают, чем им это грозит, куда их будут отселять, то цена может упасть. Также могут быть скачки и в обратную сторону, люди могут думать, что они получат что-то более хорошее и такие квартиры надо приобретать»,— пояснила она. По ее мнению, тогда удастся избежать резких скачков цен на рынке жилья.

«На текущий момент перспектива расселения для собственника ветхого жилья зачастую воспринимается как лотерейный билет: можно выиграть куш или остаться ни с чем. Нам, девелоперскому сообществу, хотелось бы, чтобы на смену лотерее пришли четко работающие законы. Если людям полагается денежная компенсация, они должны ее получить, тогда и инвестор сможет планировать реализацию проекта реновации и адекватно рассчитывать свои силы»,— отмечал ранее гендиректор корпорации «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.

Мария Игнатова