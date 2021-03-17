Депутаты одобрили реновацию

Свердловские депутаты приняли региональный законопроект о комплексном развитии территорий (КРТ). Против проголосовали только четыре депутата от КПРФ. Как пояснил лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев, документ слишком рамочный и не содержит гарантий учета интересов расселяемых граждан. Первый заместитель губернатора Александр Высокинский заявил, что со строительным сообществом сейчас идет работа по проектированию квартир, которые будут соответствовать по площади квартирам, попадающим под КРТ, чтобы жителям не пришлось доплачивать за дополнительные метры.



Во вторник, 16 марта, законодательное собрание Свердловской области приняло закон о комплексном развитии территорий. За принятие закона о реновации проголосовали 37 депутатов, против — четыре.

После принятия закона правительство Свердловской области может устанавливать порядок реализации решения о КРТ жилой застройки, определять границы такой территории, утверждать адресные программы, на основании которых планируются снос, реконструкция объектов. Также за региональным правительством закрепляется установление критериев, которым должны соответствовать не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции многоквартирные дома.

Как объяснил первый заместитель губернатора Александр Высокинский, после принятия закона еще нужно будет разработать и принять на уровне правительства и главы региона несколько нормативно-правовых актов.

Новый закон дает возможность местным властям составлять и утверждать программы по реконструкции и сносу депрессивных кварталов и их застройку новым жильем. Он разработан в связи с утверждением данного механизма на федеральном уровне. Планируется, что пилотные проекты КРТ в Екатеринбурге будут выбраны в апреле. По прогнозам свердловских властей, реновация может начаться с ветхих домов на Уралмаше, Эльмаше и Вторчермете. Если больше 30% жителей дома (2/3 собственников) выступят против, то дом будет исключен из КРТ. Также жители могут выступить с инициативой, чтобы их дом включили в программу. Губернатор Евгений Куйвашев создал рабочую группу по вопросу реализации на территории региона механизма КРТ. Ее руководителем назначен Александр Высокинский, заместителями — заместитель губернатора Сергей Швиндт и министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков.

Депутат Евгений Зяблицев на заседании заявил, что реновация по-московски означает «депортацию небогатых слоев населения на окраины города». По его словам, современные квартиры по площади больше, чем в «хрущевках» и «брежневках», а у многих людей нет средств доплатить за лишние метры. «Решение этой проблемы я вижу в строительстве квартир меньшей площади. Как обязать застройщика это сделать?» — спросил Евгений Зяблицев.

Господин Высокинский заверил, что такое решение рассматривается: «Мы действительно сегодня с нашим строительным сообществом ведем работу по проектированию квартир, которые будут соответствовать квадратным метрам, чтобы можно было квартиру менять на квартиру. Сегодня такие проекты есть. Единственное, что это дома не в пять этажей, а в 25 этажей».

Лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев после заседания пояснил, почему депутаты от КПРФ проголосовали против регионального закона о реновации. «Главная причина — документ слишком рамочный и не содержит гарантий учета интересов расселяемых граждан. Кроме того, он никак не обеспечивает гармоничное развитие территорий, а именно; строительство социальных объектов — больниц, школ, детских садов»,— написал он у себя на странице в Facebook.

Участники строительного рынка отмечают, что в законе не прописано, в каком именно районе должна быть предоставлена квартира, которую дают взамен. Глава компании Prinzip Геннадий Черных считает, что выселяемые жители смогут остаться жить в этом же районе, если «у застройщика сложится экономика». «Если окажется, что площадь квартала большая, и на территории проживает не так много людей, и люди категорически против уезжать с этого места. В то же время должна сложиться экономика у застройщика, чтобы оплатить аренду в другом жилье, на период строительства, с дальнейшем предоставлением в этом же комплексе квартиры аналогичной площади. Я считаю, что это необходимо решать в диалоге, ситуация деликатная»,— пояснил он “Ъ-Урал”. Глава компании ЛСР на Урале Владимир Крицкий считает, что проектировать новое жилье будут «максимально близко к тем площадям, из которых будут расселять».

Мария Игнатова