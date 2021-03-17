ФНС стала ближе к финансам россиян

ФНС получила практически неограниченный доступ к банковской тайне россиян. С 17 марта вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, по которым кредитные организации должны в течение трех дней, по запросу налоговых органов, предоставлять им практически полный пакет данных о своих клиентах: от копии паспорта и образцов подписи до сведений о бенефициарных владельцах счетов.

Для подобного запроса достаточно согласия руководителя вышестоящего налогового органа или уполномоченного представителя федерального органа исполнительной власти. Раньше ФНС могла запрашивать у банков информацию об операциях физлиц только в рамках налоговых проверок.

Как налоговики будут использовать эти данные, пояснил адвокат компании Tax Compliance Андрей Соломяный: «Полномочия были ранее у налогового органа в ограниченном формате. Они могли получать паспорт, доверенность на распоряжение денежными средствами, копию заявления об открытии банковского счета, копию подписи лица, который открыл банковский счет. Эти данные налоговые органы могли получать только в рамках проведения проверок.

Соответственно, эта мера была направлена на выявление конкретных выгодоприобретателей, либо лиц, которые являются номинальными, фактическими директорами компаний, но распоряжались денежными средствами.

По сути, сейчас доступ будет частично предоставлен в рамках преданализа, то есть на самом деле цель получения этих сведений —дальнейшее формирование некого предварительного анализа для проверки. Потому что основная задача налоговых органов сейчас — не доводить до проверки, а в предварительном анализе побуждать налогоплательщиков к уплате денежных средств.

Физическим лицам беспокоиться не стоит, но нужно для себя понимать, что теперь все данные по ним могут быть у налоговых органов, и они об этом не узнают. А если знает налоговый орган, значит, узнают и правоохранительные и все иные органы, которые осуществляют какой-либо контроль за финансовой деятельностью в нашей стране».

Банки также обязаны будут выдавать выписки по операциям на счетах и справки об остатках денежных средств. Поправки были приняты в связи с тем, что Россия взяла на себя обязательства по обмену налоговой информацией между разными странами. В свою очередь, Москва также будет получать подобные данные от других государств, уточнили в Минфине.

Новые правила сделают прозрачными финансы россиян, у которых есть иностранный бизнес, пояснил партнер Paragon Advice Group Александр Захаров: «До последнего времени банковская тайна России была намного сильнее для граждан России и российских налогоплательщиков, нежели банковская тайна иностранных государств, которые приподняли завесу в связи с началом так называемого автоматического обмена, поэтому, конечно, больше всего рискуют в данные поправки попасть те лица, которые имеют иностранные компании, включая трасты, фонды или организации без образования юридического лица, а также держатели иностранных активов, банковских счетов, ценных бумаг, в отношении которых иностранные государства-партнеры предоставляют российской налоговой уже как три года соответствующую информацию.

Кроме того, в подгруппу риска попадут те физические лица, в отношении которых могут проводиться контрольные налоговые мероприятия со стороны иностранных государств, где такие россияне могут также являться налогоплательщиками.

В частности, например, в Европе Королевство Испании уже давно требует подавать форму о своих общемировых доходах и активах по всему миру, включая, естественно, Россию для россиян».

Расширение доступа налоговиков к банковской тайне добросовестных налогоплательщиков не коснется, заверили в Минфине.

Светлана Белова