Все банковское становится явным

Серая зона экономики скоро должна побелеть. С 17 марта Федеральная налоговая служба получит расширенный доступ к банковской тайне. Кредитные организации по запросу в течение трех дней будут обязаны передать ведомству копии паспортов клиентов, документов по открытию, закрытию счетов и даже образцы подписей. Ранее такую информацию ФНС могла получить только в рамках официальных проверок, со среды этого не потребуется. Кого коснутся изменения? И какими будут последствия? Разбирался Григорий Колганов.

Новая норма применяется для предотвращения ухода от налогов и не затронет добросовестных плательщиков, заявили накануне в ФНС. Юристы добавляют: уклоняться от обязанности действительно станет сложнее, ведь фискальные органы в любой момент смогут получить данные не только о доходах, но и расходах. Только чьих — физических или юридических лиц? Здесь мнения специалистов разошлись. Партнер FBK Legal Александр Ермоленко напоминает, что де-факто бизнес давно лишился банковской тайны, так что изменения, скорее всего, затронут граждан:

«Никакой бизнес на банковскую тайну давно уже не рассчитывает и не ожидает, что можно держать какие-то деньги на счетах, про которые не узнает налоговая. Я думаю, что это больше касается "физиков", потому что источником дополнительных фискальных доходов являются сами граждане, их деловая активность, но на достаточно мелком уровне. Я полагаю, что на первых порах это вызовет обратный эффект, и народ будет стараться скрыться, но постепенно, конечно, в белую зону выйдет. С этим просто придется смириться».

Получается, многочисленные арендодатели или неофициальные самозанятые, получающие оплату переводом на карту, вскоре будут вынуждены выйти из серой зоны? Однако в ФНС выпустили разъяснение, в котором особо подчеркнули, что информацию по операциям физлиц будут получать на прежних основаниях, то есть в рамках проверок и с согласия руководителя налогового органа. Значит, фискальная служба получит расширенный доступ к банковской тайне именно компаний.

Как на это отреагирует бизнес, если он уже привык к фактическому отсутствию таких секретов? Глава комитета по налогам московского отделения «Опоры России» Сергей Зеленов полагает, что действующие предприниматели вряд ли изменят свое поведение, а вот новобранцы деловой среды предпочтут не привлекать внимание: «Возник вопрос, нужно открыть какой-то бизнес. Посидели, почесали голову, оба сказали: "Давай на тебя?" Вы скажете: "Нет". Я скажу: "Я тоже что-то не очень хочу. Давай найдем какого-нибудь Васю или еще кого-нибудь, откроем на него, будем платить маленькую денежку, у него ничего нет". То есть это не стимул для обеления. Действующему бизнесу деваться будет некуда, новый бизнес скорее будет искать возможность открыться с каким-нибудь недорогим, более или менее надежным номиналом и будет чаще меняться, раз в три года закрываться, открываться заново».

А что думают о нововведении банки, которым теперь в трехдневный срок придется отвечать на запросы налоговой? Будет ли поток обращений массовым и не утонут ли кредитные организации в этой бюрократии? Зампред правления Фора-банка Дмитрий Орлов такого развития событий не опасается. Но вот недовольных клиентов прибавится наверняка. «Раньше, если были основания, конечно, мы отвечали, но если оснований не было, и это были просто запросы, не основанные на нормах закона, то мы отказывали в предоставлении информации по клиентам.

Сейчас очевидно, что запросы будут приходить, и мы должны будем на них отвечать.

Со сроком три дня проблем в принципе быть не должно, потому что давно уже существуют определенные форматы, в которых мы должны предоставлять выписки. Большой, наверное, вопрос — это взаимодействие с клиентами. Абсолютно точно недовольные клиенты будут. Если раньше они могли надеяться на то, что о них узнают не все, то теперь такой надежды, конечно же, у них нет».

Как напоминают СМИ, в Госдуме эти поправки включили в проект несколько иного налогового закона, что позволило избежать публичного обсуждения. Все три чтения нововведение прошли за два дня. Автором инициативы выступал Минфин, который также планирует предоставить Центробанку доступ к налоговой тайне.