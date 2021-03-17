«В США сформировалось четкое представление о Владимире Путине»

Президент США Джозеф Байден назвал Владимира Путина «убийцей». Он заявил об этом в интервью телеканалу ABC News, говорится в анонсе, который распространил американский вещатель. В разговоре с корреспондентом телеканала Байден также подчеркнул, что российский президент «заплатит за вмешательство» в американские выборы в 2020 году. При этом, по словам главы США, они с Путиным понимают друг друга. Как воспринимать такие заявления? Ведущий “Ъ FM” Петр Косенко обсудил этот вопрос со старшим научным сотрудником Института США и Канады РАН Павлом Кошкиным.

— Как можно трактовать высказывание Джой Байдена?

— Я думаю, это серьезно. Даже Трамп воздерживался от такой риторики. Во время одного из интервью он предложил журналистам посмотреть на себя, подводя их к мысли, что все мы не лучше. А здесь Байден безоговорочно со смаком называет Путина убийцей и даже не подвергает это сомнению, потому что, видимо, в США у демократов, да, и у республиканцев сформировалось четкое представление об образе российского президента.

США отказываются приводить какие-либо аргументы, потому что политика основывается именно на стереотипах и на каких-то непроверенных фактах, что, конечно, усложняет диалог и усугубляет российско-американские отношения, является таким раздражающим фактором.

Я думаю, реакция России в этом плане будет симметричной, но вряд ли это приведет к какому-то осложнению принципиально важных договоров. Уже продлили СНВ-III, будет продолжаться сотрудничество в сфере ядерного разоружения. То есть такие важные вопросы все равно останутся в повестке и никак не пострадают. Байден работает на свою аудиторию, а Россия — на свою аудиторию. Понятно, что в какой-то степени слова Байдена о том, что Путин является убийцей, может быть использовано российским лидером как очередной аргумент в пользу того, что США не являются нашим партнером и другом. Возможно, это спровоцирует определенную волну антиамериканизма в России. Я думаю, это своеобразный риторический подарок российским властям, чтобы ответить еще мощнее.

— Поскольку звучит личное оскорбление, стоит ли ожидать разрыва дипотношений или отзыва послов?

— Мне кажется для этого нужно что-то посерьезнее. Во-первых, мы наверняка будем отрицать обвинение Джо Байдена. Во-вторых, мы также больно ужалим США, но уже риторически. Скорее всего, будут попытки осложнить жизнь американским дипломатам, помните, как было с Макфолом в 2012 году, когда он заявлял, что за ним постоянно следят журналисты и так далее. Я думаю, своими словами Джо Байден может усложнить жизнь американским дипломатам, которые работают в России. Если нагнетать и строить гипотетические сценарии, то для меня этого недостаточно, чтобы спровоцировать дипломатический кризис. Это может быть поводом к какому-то другому конфликту, который выльется в дипломатический кризис, но пока, к счастью, ничего другого не произошло.

По сути, позиция США такова, что они отказываются идти на диалог, ссылаясь на то, что их оппонент — Путин — не вызывает доверия.

Для политика такие высказывание опять же, наверное, недопустимы. Тот же Трамп, который отвечал на подобного рода вопрос, был более сдержан и уклончив.