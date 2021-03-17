Охранные зоны Охтинского мыса изменению не подлежат

Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу на решение апелляционной коллегии о пересмотре границ охранных зон на Охтинском мысе в Санкт-Петербурге. Соответствующая отметка появилась 16 марта на официальном сайте суда.

Юристы говорят, что дело об объекте культурного наследия на Охте можно считать окончательно завершившимся: подтверждено решение первой инстанции, отказавшей отметить приказ Министерства культуры РФ №250.

Приказ Министерства культуры РФ №250 включает объект культурного наследия «Ниеншанц (Охта 1) Шведская крепость 1611-1703 гг., участки культурного слоя неолита и раннего металла V-II тыс. до н.э. и грунтового могильника XVI-XVII вв.» в государственный реестр объектов культурного наследия и утверждает границы его территории. Этот документ в Верховном суде оспаривали петербургский депутат Борис Вишневский и его помощник Павел Шапчиц. Активисты пытались отменить приказ и пересмотреть границы памятников на участке, чтобы полностью запретить там строительство. Однако суд постановил: все ранее определенные государством зоны памятников будут сохранены.

«С определением судьи Верховного суда РФ об отказе в передаче для рассмотрения по существу в судебном заседании может не согласиться председатель Верховного суда РФ или его заместители. Но количество таких дел в 2020 году можно пересчитать по пальцам одной руки»,— говорит Сергей Учитель, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper.

В настоящее время участок, площадью 4,7 га, на Охтинском мысе находится в собственности «Газпром нефти». Компания планирует построить там общественно-деловое пространство с ландшафтным парком. Ранее представители «Газпром нефти» подчеркивали, что проект не затронет утвержденные государством участки культурного наследия. Эти зоны станут частью ландшафтного парка. К ним будет обеспечен публичный доступ.

Подробнее о проекте общественного пространства — в материале “Ъ-СПб” «Минкульт встал на свое».

Яна Кузьмина