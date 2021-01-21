Смольный: для выкупа участка на Охтинским мысе у «Газпром нефти» нет законных оснований

Власти Петербурга сообщили, что в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не предусмотрено приобретение земельных участков целевым образом у единственного поставщика , в связи с чем «приобретение участка а собственность Петербурга не может быть осуществлено». Об этом говорится в письме, адресованном парламентариям Борису Вишневскому и Надежде Тихоновой в ответ на их депутатский запрос губернатору Петербурга Александру Беглову о возможности приобретения городом территории на Охтинском мысе, принадлежащей компании «Газпром нефть» (есть в распоряжении “Ъ-СПб”).

При этом, для обмена указанного земельного участка на любой другой, находящийся в городской собственности, также нет правовых оснований. Это связано с тем, что на мысе отсутствуют объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, и он не предназначен для их размещения. «В соответствие с Земельным кодексом РФ обмен земельного участка, находящегося в госсобственности, на участок, находящийся в частной собственности, допускаемся, если последний по проекту планировки территории и проекту межевания территории предназначен для размещения объектов социальной инженерной и транспортной инфраструктуры или на котором расположены эти объекты»,— говорится в письме.

Что касается возможности создания на территории археологического музея на основе ландшафтного парка, на что также указывали градозащитники, то в правительстве города говорят, что это требует пересмотра Проекта планировки территории. «Предложения о внесении изменений в документацию, в части территории, включающей участок, в КГА отсутствуют».

Господин Вишневский, комментируя ответ главы города, сообщил, что потребует от КГА «принять решение о подготовке изменений в ППТ» и направят соответствующее обращение вице-губернатору Линченко. «Но как же они боятся ссориться с «Газпромом»,— добавил парламентарий.

Собственником участка площадью 4,7 га, против застройки которого выступают градозащитники, является «Газпром нефть». Согласно планам компании, на данной территории будет возведен многофункциональный комплекс, а также разбит общественный парк. При этом зона площадью 0,8 га, охраняемая государством, будет выведена за пределы застройки и станет частью общественной зоны и парка после проведения благоустройства.

Андрей Тетыш, председатель совета директоров АРИН говорит: «Выкуп подобного участка это 3-4 млрд рублей. Плюс затраты на сам парк: проектирование и создание потребуют еще столько же. В нынешнем ковидном бюджете города, когда считают каждую копейку подобные затраты вряд ли возможны. Власти предпочтут потрать эти деньги на поддержу медиков или бизнеса».

Подробнее о судебных решениях по Охтинскому мысу — в материале “Ъ-СПб” «"Газпром нефть" отстояла границы».

Мария Кузнецова