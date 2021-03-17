В Ленобласти признали дефицит вакцины «Спутник V»

Запасы вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V» в Ленинградской области подходят к концу. Сроки ближайших поставок при этом неизвестны.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Представитель областной администрации подтвердил, что вакцина заканчивается, и не смог уточнить возможные сроки поставок, сославшись на подконтрольность этого вопроса Минздраву.

К настоящему моменту в Ленобласть было поставлено 60322 комплекта вакцины «Спутник V». Более 95% комплектов уже израсходованы.

Ранее “Ъ-СПб” писал о закрытии нескольких пунктов вакцинации в Петербурге в связи с отсутствием вакцин.