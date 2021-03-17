В Санкт-Петербурге временно закрылось четыре пункта вакцинации в торговых центрах

Четыре из восьми пунктов вакцинации от COVID-19, расположенных в торговых центрах Петербурга, временно закрылись. Причиной стал дефицит вакцины «Спутник V» в городе.

Об этом сообщает ТАСС. Закрыты прививочные пункты в ТЦ «Жемчужная плаза», «Сити Молл», «Европолис» и «Маршал». Ранее появлялась информация, что пункт в ТЦ «Маршал» закрылся окончательно, но в администрации Выборгского района ее опровергли, подтвердив лишь приостановку работы. Пункты в «Охта Молле», «Невском центре», «Гранд Каньоне» и «Леруа Мерлен» продолжают работу в обычном режиме.

Новая поставка вакцины в Санкт-Петербург ожидается на текущей неделе.

Ранее “Ъ-СПб” писал о том, что в Петербурге отмечается дефицит вакцины «Спутник V».