Путин поручил правительству заняться проблемой изношенности сетей ЖКХ

Президент России Владимир Путин потребовал уделить больше внимания проблеме изношенности сетей ЖХК в стране. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на совещании у президента сказал, что из-за износа за отопительный период на объектах ЖКХ в России произошло более 7,3 тыс. аварий.

Министр доложил президенту, что «в целом по России за текущий отопительный период на объектах ЖКХ зафиксировано более 7,3 тыс. аварий на объектах ЖКХ, более половины из которых произошли в системах водоснабжения. Причина — повышенный износ таких сетей». «Что касается износа сетей, это понятно, это такая уже долгоиграющая проблема, здесь нужны… системные решения… конкретные совершенно, связанные со своевременными ремонтами и заменой»,— сказал глава государства в ответ господину Файзуллину (цитата по ТАСС).

В феврале в Якутии больше 24 тыс. человек осталось без света после аварийного отключения подстанции, аналогичный случай произошел в Самаре в 2019 году, когда зимой без теплоснабжения остались около 60 тыс. человек.