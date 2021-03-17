В отношении уфимца возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве юриста

Следственный отдел по Кировскому району Уфы возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего Станислава Яшина по подозрению в убийстве 33-летнего юриста Александра Елисеева.

По версии следствия, сегодня на улице Пушкина в Уфе возле арбитражного суда Башкирии между двумя мужчинами, которые были оппонентами в судебном разбирательстве, произошел конфликт. Во время ссоры подозреваемый повалил юриста на землю и несколько раз ударил ножом. От полученных ранений Александр Елисеев скончался на месте. После этого нападавший попытался покончить с собой. Сейчас он госпитализирован.

По делу назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы, устанавливаются причины конфликта, сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Влада Шипилова