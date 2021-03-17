В Уфе убит юрист Александр Елисеев

Сегодня на улице Пушкина в Уфе произошло убийство. Как стало известно "Ъ-Уфа", в результате конфликта мужчина зарезал юриста Александра Елисеева. После чего, через квартал от места происшествия, во дворах жилого дома по улице Заки Валиди предполагаемый убийца выстрелил в себя из охотничьего ружья, но выжил. Мужчину с ранением госпитализировали.

Александр Елисеев представлял интерес клиентов в арбитражном суде Башкирии.

В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что сотрудники полиции совместно со следователями устанавливают обстоятельства нападения и конфликта.

Влада Шипилова