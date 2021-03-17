После поджога памятника Воину-освободителю в Заинске завели уголовное дело

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело после поджога памятника Воину-освободителю в Заинске. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Напомним, сам инцидент произошел накануне вечером на Бульваре Победы. Сообщение о возгорании поступило в 18:39. В 18:50 пожарные ликвидировали открытое горение. Его площадь составила 6 кв. м. В результате инцидента памятник был полностью уничтожен.

Дело открыто по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России» (п.п. "а, б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ).

Следствие считает, что к инциденту причастны четверо несовершеннолетних – три девочки и мальчик. Отмечается, что они жгли на вечном огне еловые ветви, после чего решили поджечь находившийся рядом венок, а огонь перекинулся на памятник Воину-освободителю и уничтожил его.

В настоящее время следствие устанавливает детали произошедшего и причастных к совершению преступления. Кроме того, оно даст правовую оценку действиям должностных лиц, которые допустили установку на Бульваре Победы памятника, выполненного из горючих материалов.

"Ъ-Казань"