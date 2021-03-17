И.о. ректора Тюменского медуниверситета назначен Иван Петров

Исполняющим обязанности ректора Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ) стал Иван Петров, следует из приказа главы Минздрава России Михаила Мурашко, на который ссылается пресс-служба вуза. Господин Петров доктор медицинских наук, занимает пост проректора по научно-исследовательской работе и инновационной политике вуза.

Напомним, на минувших выходных в Тюмени в возрасте 62 лет скончалась Ирина Медведева, которая занимала пост ректора ТюмГМУ более семи лет. Причиной смерти стало онкозаболевание, с которым Ирина Медведева долго боролась.