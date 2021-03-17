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ТюмГМУ

Фото: сайт ТюмГМУ

И.о. ректора Тюменского медуниверситета назначен Иван Петров

Исполняющим обязанности ректора Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ) стал Иван Петров, следует из приказа главы Минздрава России Михаила Мурашко, на который ссылается пресс-служба вуза. Господин Петров доктор медицинских наук, занимает пост проректора по научно-исследовательской работе и инновационной политике вуза.

Напомним, на минувших выходных в Тюмени в возрасте 62 лет скончалась Ирина Медведева, которая занимала пост ректора ТюмГМУ более семи лет. Причиной смерти стало онкозаболевание, с которым Ирина Медведева долго боролась.

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