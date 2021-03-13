Скончалась ректор Тюменского медуниверситета Ирина Медведева

В Тюмени в возрасте 62 лет скончалась ректор Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ) Ирина Медведева, пишет портал 72.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, причиной смерти стало онкозаболевание, с которым Ирина Медведева долго боролась.

«Функции руководителя в университете были переданы исполняющему обязанности. Недавно в университете стали говорить о грядущих перевыборах»,— пишет 72.ru.

Ирина Медведева родилась в 1958 году в селе Дубровное Вагайского района Тюменской области. Окончила ТюмГМУ и стала там работать. В 2002 году была избрана членом-корреспондентом Российской академии медицинских наук (РАМН). В 2013 году стала ректором ТюмГМУ. Ирина Медведева написала серию работ, посвященных патогенетическим механизмам формирования, диагностике, профилактическим и лечебным программа при метаболическом синдроме, ожирении, артериальной гипертонии, желчно-каменной болезни. В 2004 году получила награду «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».