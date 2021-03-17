Ребрендинг курортов Краснодарского края проведет международное агентств Depot

Проект трансформации бренда «Курорты Краснодарского края» разработает международное агентство Depot. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Соглашение о реализации проекта подписали врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Мария Золотухина и управляющий партнер Depot Анна Луканина. Ребрендинг пройдет в два этапа: сначала разработают платформу бренда и новый логотип. Его представят на фестивале внутреннего туризма Russia 8230, который пройдет 21-23 мая 2021 года в Москве.

На втором этапе разработают подробный брендбук курортов региона. В нем опишут концепцию бренда, его атрибуты, целевую аудиторию, позиционирование. Эти данные будут использовать для построения коммуникации с потребителями и развития рынка в целом.

«Наша визуальная символика должна соответствовать новым реалиям. Именно эту задачу мы сегодня решаем через ребрендинг. Мы также рассчитываем за счет «перепрошивки» бренда выйти на новые целевые аудитории, увеличить уровень лояльности и укрепить рыночные позиции нашего бренда», -заявила госпожа Золотухина.

По словам Анны Луканиной, основная задача, которую поставили перед агентством – показать, что курорты Кубани соответствуют мировым стандартам.

«Наша миссия как бренд-разработчиков – найти правильную визуальную метафору и создать понятный широкой целевой аудитории язык бренда»,- подчеркнула она.

Впервые символику курортов Краснодарского края разработали около 20 лет назад. С тех пор регион запустил множество новых туристических продуктов, и, как отмечают в администрации Кубани, старый визуальный стиль не соответствует их содержанию.

Depot — независимое международное брендинговое агентство. С 2014 года входит в GLBA — международный альянс семи ведущих брендинговых агентств Северной Америки, Китая, Европы, Южной Африки, Бразилии, Турции и России. За время работы агентством было реализовано около 5 тыс. проектов. Клиентами агентства в разные годы были KFC, Borjomi, Nestle, PepsiCo, РНКБ, Bonduelle, «Магнит», «Сибур Холдинг» и «Мегафон».

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 15 марта 2021 года стало известно, что туристы, посещающие курорты Краснодарского края, а также другие российские курорты, вновь смогут претендовать на 20-процентный кэшбэк. На эти цели из федерального бюджета выделено 2 млрд руб. Третий этап программы стартует в марте 2021 года.

Алексей Белянин