В Краснодарском крае возобновится программа туристического кэшбэка

Туристы, посещающие курорты Краснодарского края, а также другие российские курорты, вновь смогут претендовать на 20-процентный кэшбэк. На эти цели из федерального бюджета выделено 2 млрд руб. Третий этап программы стартует в марте 2021 года.

Отмечается, что для того, чтобы получить возврат части суммы за путешествие по России, тур должен длиться с проживанием в гостинице не менее двух ночей. Сумма возврата составляет 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. руб. Кэшбэк возможен только при оплате тура картой «Мир». Деньги на нее поступят автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Как отмечает депутат Государственной думы от Краснодарского края Светлана Бессараб, в Краснодарском крае во втором этапе программы участвовали почти 250 отелей и санаториев на черноморском и азовском побережье. Всего за время действия программы туристы приобрели туры на 6,5 млрд руб. в разные регионы страны. Им было возвращено 1,2 млрд руб.

Дмитрий Михеенко