Кремль: Роскомнадзор не ведет деятельность против Twitter

Роскомнадзор не ведет никакой целенаправленной деятельности против Twitter, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ведомство принуждает компании выполнять российское законодательство, если они от этого отказываются.

«Это надзорное ведомство. Надзорное ведомство действует в строгом соответствии с законами РФ, и это ведомство не ведет деятельность против Twitter и не может этого делать»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Он пояснил, что действия Роскомнадзора направлены на соблюдение законодательства России и на принуждение компаний к выполнению российских законов, если они от этого демонстративно отказываются. «Невозможно себе представить, чтобы любая компания, неважно, какого она размера, которая действует в сфере ИТ, в сфере социальных сетей, действовала в нарушение законов РФ»,— добавил пресс-секретарь.

На вопрос, согласовывает ли Роскомнадзор свои действия с администрацией президента, господин Песков ответил: «Безусловно, администрация президента информируется об этих действиях».

10 марта Роскомнадзор объявил о начале замедления работы Twitter. Причиной стали публикации с запрещенной информацией, которые соцсеть не удалила по требованию ведомства. Позже Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой в течение месяца, если публикации не будут удалены. Роскомнадзор не исключил замедления или блокировки других соцсетей, в том числе Facebook, Instagram и YouTube.

Подробнее — в материале “Ъ” «Twitter настраивают на блокировку».