Twitter настраивают на блокировку

Twitter будет заблокирован в России, если в течение месяца не удалит запрещенную информацию, заявил Роскомнадзор. Ранее регулятор уже начал замедлять доступ к соцсети российских пользователей. По мнению экспертов, Twitter вряд ли пойдет на уступки, но и не будет активно противостоять блокировке, как это делал Telegram.

Роскомнадзор пригрозил Twitter, что соцсеть будет заблокирована в течение месяца, если не удалит публикации с запрещенной информацией. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Вадима Субботина: «Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации» (цитата по ТАСС). Если компания не исполнит требования российского законодательства, ведомство, по его словам, будет «рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России».

10 марта Роскомнадзор начал замедлять доступ к Twitter на 100% мобильных устройств и 50% десктопных. Такие возможности у регулятора появились после вступления в силу закона о «суверенном рунете», по которому операторам устанавливают специальные устройства для фильтрации трафика. Впрочем, опрошенные “Ъ” юристы ранее разошлись во мнениях по поводу правомерности таких действий Роскомнадзора.

На фоне замедления трафика Twitter произошел сбой у «Ростелекома», из-за которого пострадали абоненты провайдера, а также временно пропал доступ к сайтам органов власти. Ряд экспертов связал это с действиями Роскомнадзора, но само ведомство и «Ростелеком» связь отрицали. Кроме того, как заметил один из пользователей, под замедление попали и другие сайты, в доменном имени которых содержался элемент «t.co», например Reddit или Microsoft.

По мнению интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, заявление Роскомнадзора является ожидаемым после «демонстрации силы».

Хотя Twitter способен на диалог, вряд ли он пойдет на уступки по всем требованиям регулятора, сомневается интернет-омбудсмен.

Он считает, что блокировка Twitter может быть в целом успешной. «Соцсеть не будет активно противостоять ей, как это делал Telegram»,— полагает он.

Для блокировки Twitter не обязательно применять механизмы закона о «суверенном рунете», считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. По его мнению, ведомству достаточно будет внести ресурс в реестр запрещенных сайтов, и уже операторы будут обязаны ограничить доступ к соцсети, как сейчас ограничивают доступ, например, к LinkedIn.

Дмитрий Шестоперов