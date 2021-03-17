BMW iX получит две версии, отличающиеся мощностью и запасом хода

Компания BMW раскрыла подробности о серийном электрическом кроссовере iX, который выйдет на рынок в 2021 году.

Модель будет доступна только с полным приводом и с двумя электромоторами. Версия iX xDrive40 мощностью более 300 л.с. с батареей 70 кВт/ч, обеспечивающей запас хода без подзарядки около 400 км, а вариант iX xDrive50 мощностью свыше 500 л.с. и аккумулятором 100 кВт/ч с запасом хода около 600 км.

Для электрического кроссовера предложат несколько пакетов опций, позволяющих придать облику модели индивидуальный вид или добавить дополнительное оборудование. Кроме того, BMW iX получит новую мультимедийную систему BMW iDrive 8.

Напомним, премьера серийного электромобиля BMW iX состоялась в конце 2020 года. На европейском рынке модель появится в текущем году, а на российский рынок электрокроссовер может выйти не раньше 2022 года.