Укладка первой ветки «Северного потока-2» продолжится в конце марта

Работы по укладке первой ветки (Line A) газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Дании должны начаться в конце марта, когда к строительству присоединится судно «Академик Черский», сообщило Датское энергетическое агентство (DEA). Вторую ветку газопровода (Line B) сейчас строит судно «Фортуна».

«Планируется, что укладка труб (Line A.— “Ъ”) возобновится в конце марта и продлится в период до конца третьего квартала 2020 года»,— сообщило DEA агентству «РИА Новости».

9 марта «Академик Черский» прибыл в район Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний. После них судно начнет трубоукладочные работы.

Подробнее о строительстве газопровода — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" хотят достроить осенью».