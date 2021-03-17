ЦИК РФ порекомендовал экс-омбудсмена Удмуртии на пост главы ЦИК региона

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России порекомендовал избрать Вениамина Соломенникова, который ранее был уполномоченным по правам человека в Удмуртии, новым председателем ЦИК республики. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что Вениамин Соломенников был назначен членом ЦИК Удмуртии с решающим правом голоса. Отметим, что ранее уполномоченным по правам человека в регионе стал Виктор Кушко, который прежде возглавлял ЦИК республики. Господин Соломенников покинул пост омбудсмена из-за истечения срока полномочий. Источники “Ъ” сообщали, что Вениамин Соломенников может возглавить ЦИК региона.