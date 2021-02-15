Права на выборы

В Удмуртии сменятся председатель Центризбиркома и уполномоченный по правам человека. Виктор Кушко, возглавляющий избирательную комиссию с 2012 года, выдвинут на пост омбудсмена республики. Об этом “Ъ-Удмуртия” сообщили в госсовете, этот вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии. Действующий омбудсмен Вениамин Соломенников, не комментирует свое дальнейшее трудоустройство, однако источники “Ъ-Удмуртия” прочат его на место господина Кушко.



На ближайшей сессии госсовета Удмуртии выберут нового уполномоченного по правам человека в республике. Этот вопрос значится в повестке заседания, которое состоится 16 февраля. Как сообщил “Ъ-Удмуртия” заместитель председателя госсовета — руководитель постоянной комиссии по госстроительству Александр Прозоров, на этот пост главой региона выдвинут Виктор Кушко, который в настоящее время занимает должность председателя Центризбиркома Удмуртии.

Виктор Кушко был избран председателем ЦИК Удмуртии в 2012 году и переизбран в 2017 году, на этот пост он выдвигался Центризбиркомом РФ. До этого в течение одного созыва он был первым вице-спикером госсовета Удмуртии, депутатом трех созывов, почти 20 лет проработал на Ижевском механическом заводе.

Действующий омбудсмен республики Вениамин Соломенников на сессии 16 февраля представит доклад о своей деятельности в 2020 году, после чего сложит полномочия. «У меня истек срок полномочий, я даже год пересидел на этой должности, поэтому глава республики предложил на этот пост другого человека, Виктор Михайлович Кушко сейчас проходит согласования в депутатских комиссия. В настоящее решается вопрос по моей дальнейшей трудовой деятельности на уровне республики»,— рассказал господин Соломенников.

Вениамин Соломенников был избран на пост уполномоченного по правам человека в Удмуртии в февраля 2015 года на пятилетний срок. До этого он возглавлял депутатскую группу «Справедливая Россия» в госсовете республики и региональное отделение партии.

По данным двух источников “Ъ-Удмуртия” в госсовете господин Соломенников может возглавить Центризбирком республики. Сам омбудсмен эту информацию не комментирует: «Я пока не буду комментировать дальнейшую деятельность, потому что это на согласовании»,— добавил он.

Также источники в госсовете говорят, что вопрос об избрании нового уполномоченного по правам человека будут рассмотрен не завтра, а на втором заседании этой сессии 2 марта.

И.о. директора ижевского филиала РАНХиГС Максим Тенсин считает странным выдвижение Виктора Кушко на пост омбудсмена, так как ранее он не был известен в качестве правозащитника. «В период его руководства Центризбиркомом республики не было каких-то скандалов на выборах, какие случались в других регионах. Однако на должность уполномоченного по правам человека нужны не чиновники, а люди, которые заслужили общественное признание в качестве правозащитников. В целом к этой должности много вопросов, здесь должен быть человек не из политики и беспартийный, а лучше вообще проводить голосование по кандидатуре, потому что кого ни назначь, он будет в первую очередь защищать права властей»,— отметил господин Тенсин.

По мнению председателя общественной палаты Удмуртии Рашида Хуснутдинова, и Виктор Кушко, и Вениамин Соломенников обладают несколькими принципиально важными качествами. «Во-первых, это честность и объективность в принятии решений и их последовательном отстаивании. Во-вторых, это богатый юридический опыт, который нужен в деле защиты прав граждан — как избирательных, так и гражданских, и социальных. И в третьих, они умеют слышать людей и достигать консенсуса. С коллегами мы работали в ходе общественного наблюдения за выборами и всегда находили общий язык и взаимопонимание в интересах людей»,— отметил господин Хуснутдинов.

Михаил Красильников