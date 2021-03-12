Экс-омбудсмен Удмуртии стал членом ЦИК с решающим правом голоса

Бывший уполномоченный по правам человека в Удмуртии Вениамин Соломенников назначен членом центральной избирательной комиссии (ЦИК) региона с решающим правом голоса. Соответствующий указ опубликован на сайте главы и правительства республики.

Напомним, что ранее уполномоченным по правам человека в Удмуртии стал Виктор Кушко, который прежде возглавлял ЦИК республики. Господин Соломенников покинул пост омбудсмена из-за истечения срока полномочий. Источники “Ъ” сообщали, что Вениамин Соломенников может возглавить ЦИК региона.