В Сочи пансионат «Олимпийский Дагомыс» реконструируют в четырехзвездочный апарт-отель

Фото: администрация Краснодарского края

Сочинский пансионат «Олимпийский Дагомыс» 1982 года постройки будет реконструирован в четырехзвездочный апарт-отель. Объем инвестиций в проект составит 2,3 млрд руб.

Как сообщили в краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2021 года. Будет создано 300 новых рабочих мест. Согласшение о реконструкции пансионата было подписано между инвестором и администрацией Краснодарского края два года назад. Четвырехзвездочный апарт-отель будет включать 442 номера. На сегодня реконструкция здания уже завершена, подрядчики устанавливают оборудование и мебели в апартаментах.

Отель будет работать в соответствии со стандартами международного оператора Accor Hotels под брендом Adagio.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, группа французских отелей AccorHotels планирует вложить 6,2 млрд руб. в строительство трех новых отелей в Анапе. Все три гостиничных комплекса появятся на Пионерском проспекте. Строительство самого крупного из них – на 1000 номеров – обойдется в 3 млрд руб. Кроме того, будет построена гостиница на 400 номеров (2 млрд руб.) и на 220 номеров (1,2 млрд руб.).

Всего, по данным краевой администрации, в 2021 году на Кубани реализуют 70 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 50 млрд руб. В результате в регионе создадут более 4,5 тыс. рабочих мест.

По итогам 2021 года объем инвестиций в край составит порядка 480 млрд руб. В следующем году, по прогнозам, цифра увеличится до 510 млрд руб.

Дмитрий Михеенко