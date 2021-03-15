AccorHotels вложит 6 млрд рублей в строительство трех новых отелей в Анапе

Группа французских отелей AccorHotels планирует вложить 6,2 млрд руб. в строительство трех новых отелей в Анапе. Об этом РБК Краснодар сообщили в пресс-службе администрации курорта.

По данным мэрии, все три гостиничных комплекса появятся на Пионерском проспекте. Строительство самого крупного из них – на 1000 номеров – обойдется в 3 млрд руб. Кроме того, будет построена гостиница на 400 номеров (2 млрд руб.) и на 220 номеров (1,2 млрд руб.). В администрации курорта отмечают, что объем инвестиций пока носит ориентировочный характер. Срок строительства объектов не уточняются.

Соглашение о строительстве отелей 11 марта 2021 года подписали мэр Анапы Василий Швец и гедиректор ООО «Рашэн Мэнэджмэнт Хотэл Кампани» Алексис Андрэ Деларофф. Ожидается, что это будут гостиницы среднего ценового сегмента, которые будут работать под брендами Novotel и Mercure. В то же время в дальнейшем не исключен запуск отелей премиального или люксового сегментов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Рашэн Мэнэджмэнт Хотэл Кампани» зарегистрировано в Москве в 2001 году. Компания ведет деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. В 2019 году выручка компании составила 1,2 млрд рублей, чистая прибыль – 191 млн рублей.

Гостиничному оператору Accor принадлежит 4,6 тыс. гостиниц в 109 странах мира. В портфеле компании 39 брендов. В эконом-сегменте это Ibis, Greet, Jo&Joe, в среднем – Mercure, Novotel, Mantra и другие. Премиум-сегмент представляют Grand Mercure, Swisshotel, Art Series, Hyde, Movenpick.

Ранее, в феврале 2021 года глава Анапы Василий Швец в интервью “Ъ-Кубань” сообщил, что в 2021 году на курорте большой пятизвездочный отель Great Eight, который будет работать по системе Ultra All Inclusive. Кроме того, власти курорта провели переговоры с крупнейшими мировыми и российскими отельерами, которые, по словам градоначальника, выразили инвестиционную заинтересованность в развитии своих проектов в Анапе.

Алексей Белянин