ВЦИОМ: россияне хотели бы отменить пенсионную реформу и вернуть смертную казнь

Россияне хотели бы вернуть прежний пенсионный возраст и отменить мораторий на смертную казнь, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Россиян просили ответить на вопрос, какие бы законы они ввели или отменили, если бы были на месте советника президента. На каждый из вопросов можно было дать до пяти вариантов ответа.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 12 марта среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Данные приводит «РИА Новости».

Около 14% россиян посоветовали бы отменить пенсионную реформу и вернуть прежний пенсионный возраст, около 6% — уменьшить налоги и изменить налоговую систему, 3% — поменять Конституцию и вернуть предыдущую ее версию, 2% — отменить мораторий на смертную казнь. При этом 53% назвали другое, а 63% затруднились ответить.

Среди законов, которые нужно принять, россияне предложили законы об ужесточении наказания за взяточничество (7%), направленные на развитие страны (6%), об отмене ЕГЭ (5%), о домашнем насилии (2%). Около 36% назвали другое, а 54% затруднились ответить.