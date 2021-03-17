Роскомнадзор ищет подход к сетям

Помимо Twitter Роскомнадзор готов заблокировать Facebook, YouTube и Instagram. В ведомстве напомнили о претензиях сразу к несколькими соцсетям и судебных разбирательствах против них. Если сервисы не будут исполнять требования российских властей, то их может ждать судьба Twitter. На прошлой неделе Роскомнадзор замедлил работу площадки в стране, а накануне пригрозил полной блокировкой, если в течение месяца соцсеть не удалит запрещенный контент. Останется ли Россия без Twitter? И что ждет другие популярные соцсети? Выяснял Александр Рассохин.

Свыше 3 тыс. сообщений с незаконным контентом, включая призывы несовершеннолетних к самоубийствам, Twitter так и не удалил. По крайней мере, если верить руководству Роскомнадзора. Впрочем, примеры этих твитов ведомство не приводит. Будущее соцсети зависит от того, пойдет ли она навстречу российским властям. В Госдуме подчеркивают, что даже после замедления работы сервиса площадка не ответила на требования Роскомнадзора. При таком раскладе Twitter может повторить судьбу LinkedIn, который федеральная служба заблокировала в 2016 году, напоминает глава представительства компании Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев. Технические возможности для этого есть.

Другое дело, что Роскомнадзор попутно может , что называется, «разбомбить Воронеж», как это уже неоднократно происходило, продолжает Дягилев: «В попытках заблокировать Telegram были блокировки публичных IP-адресов, облаков, которые используются в том числе бизнесом для размещения своих мощностей. Технически это может произойти. Я надеюсь, что Роскомнадзор вынес определенные уроки, по крайней мере, ущерб попытается минимизировать. Если сеть не пойдет на уступки, то мы вполне можем увидеть блокировки. Скорее, Twitter оценит трудозатраты и попытается что-то сделать, но не исключаем сценарий LinkedIn».

При этом одним Twitter дело может не ограничиться. В Роскомнадзоре пригрозили блокировками Facebook, Instagram и YouTube. А депутаты Госдумы хотят обратиться к руководству соцсетей, чтобы наладить коммуникацию и решить вопрос с удалением контента. К площадкам то и дело возникают претензии со стороны российских властей. Неделю назад, к примеру, в Госдуме возмутились, что Facebook заблокировал некоторые публикации отечественных СМИ, мол, такие действия создают угрозу национальной безопасности. Да и российского представительства у Facebook нет, как и у Twitter. С другой стороны, соцсеть Марка Цукерберга часто реагирует на запросы Роскомнадзора.

Весьма вероятно, что основные проблемы могут возникнуть у YouTube — главного конкурента государственных телеканалов, предполагает управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко: «Роскомнадзор и Кремль хотят показать YouTube, что мы заблокируем Twitter, а если понадобится, то и вас тоже. И в этом смысле Twitter выступает просто как наименее популярная социальная сеть, блокировка которой не станет триггером для социальных волнений и позволит Кремлю разведать, допустимо это или нет. Основание для блокировок найти достаточно легко: все они находятся в политической, а не в правовой плоскости».

Если для Twitter российский рынок вряд ли в приоритете, в первую очередь финансово, то по YouTube блокировка может ощутимо ударить, как и по пользователям. Более половины всего видоеконтента в рунете приходится именно на сервис Google. Но вряд ли власти это остановит, подчеркивает обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич:

«YouTube как раз наиболее договороспособный, хотя, с точки зрения Роскомнадзора и политиков, в преддверии выборов вызывает наибольшие опасения.

Заблокировать YouTube будет проще всего, потому что это видеосервис, большая часть контента которого кэшируется и доставляется не с серверов США, а с локальных хранилищ, которые расположены на мощностях любого российского провайдера. Мне кажется, что все это связано с предстоящими выборами в Госдуму, горячим политическим летом и не менее зажигательной осенью».

Конечно, на помощь пользователям придут VPN-сервисы, популярность которых, к слову, во время замедления Twitter резко выросла. Впрочем, не исключено, что после выборов претензий властей к соцсетям станет гораздо меньше. Вот и председатель комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков подчеркнул: заблокировать Twitter можно, но лишь на время.