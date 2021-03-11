Роскомнадзор притормозил Twitter

Руководство Twitter обеспокоено попытками ограничить общественную дискуссию в России — так в компании прокомментировали попытки Роскомнадзора замедлить работу сервиса. Соцсеть обвинили в том, что она не удаляет противоправный контент. Прежде власти пытались повлиять на это штрафами, но теперь впервые применили технологию, описанную в законе о «суверенном рунете». Что из этого вышло? И ждать ли полной блокировки сервиса? Разбирался Иван Якунин.

Вряд ли это кого-то удивит: в день, когда Роскомнадзор решил затормозить Twitter, перестали открываться сайты Госдумы, правительства, Кремля, МВД, Совета федерации, нескольких министерств и самого Роскомнадзора. Проблемы с доступом были у сервисов Google, YouTube. Власти поспешили заявить, что это все совпадение. Ответственность за сбои российских порталов взял на себя «Ростелеком», а проблемы с иностранными сервисами списали на какой-то дата-центр в Страсбурге. Роскомнадзор торжественно заявил, что отношения к этому не имеет.

Но главу представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василия Дягилева это не убедило: «Роскомнадзор — это достоверно известно — устанавливал на сети операторов связи определенное оборудование, которое находится в управлении Роскомнадзора. И несогласованность действий между оператором связи, поскольку он не управляет этой системой фильтрации трафика от Роскомнадзора, могла привести к технической ошибке и сбою, которые привели к отключению сайтов».

Доступ вскоре восстановили, и когда пыль улеглась, остался вопрос: а что там с Twitter? “Ъ FM” обратился к сервису PageSpeed Insights, который измеряет скорость загрузки страниц. И тот провозгласил победу Роскомнадзора: показатель с возможных 100% опустился до 65%. Москвичка Мария рассказала “Ъ FM”, что это было ощутимо: «Мне кажется, процентов 70 моей ленты не прогружалось, я имею в виду именно медиаконтент, а не текст, картинки, аватарки, видео. Картинка прогружается около минуты или двух».

Впрочем, некоторые пользователи говорили, что все работает как раньше. Это тоже возможно — Роскомнадзор заявил, что под ограничения не попала половина стационарных устройств. А те, кто столкнулся с проблемами, нашли привычное решение. По данным сервиса Google Trends, количество запросов «скачать VPN» увеличилось за сутки в 2 раза. Параллели с другой громкой блокировкой теперь очевидны, говорит директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова:

«Пример Telegram показывает, что никто привычным сервисом не начинает пользоваться меньше. Обычно первая реакция пользователя — это использование сервисов обхода блокировок.

Конечно, и VPN поможет, и можно еще всякие анонимайзеры использовать. Я вот использую на всякий случай — помимо всего прочего, они обеспечивают приватность в интернете. У нас государство активно борется за приватность граждан, защиту их персональных данных, а это тоже персональные данные».

Впрочем, это не значит, что Роскомнадзор не нанес никакого ущерба Twitter. О замедлении его работы в России написали крупные зарубежные деловые издания, и акции компании упали на 2%. Судя по всему, это эмоциональная реакция. Серьезного оттока пользователей ждать не стоит, прогнозирует старший научный сотрудник Международной лаборатории прикладного сетевого анализа, социолог Иван Климов: «Да, это будет вызывать раздражение, но люди не будут отказываться от нее, потому что в первую очередь любая сеть — это сеть контактов, сеть привычной коммуникации и узнаваемых, ожидаемых реакций. Ради этого люди будут готовы терпеть неудобства. Основной вопрос возникает следующий: кто будет адресатом возникшего раздражения? Я не думаю, что это будет именно Twitter.

Могу предположить, что, скорее всего, адресатом этого неудовольствия будут все-таки власти, которые приняли такое решение».

Тем не менее, власти не собираются останавливаться на достигнутом. В Роскомнадзоре заявили, что если Twitter и дальше не будет подчиняться требованиям, соцсеть просто заблокируют. Будет ли теперь компания делать все, что скажут ей власти, вопрос открытый. Россияне — это всего 0,2% от общего числа ее пользователей.