Областной суд не стал отменять возбуждение уголовного дела в отношении бывшего районного прокурора

Саратовский областной суд оставил в силе решение Волжского суда Саратова, который отказал адвокату бывшего прокурора Кировского района города Андрея Пригарова в удовлетворении жалобы на возбуждение дела в отношении его доверителя. Об этом сообщает пресс-служба Саратовского областного суда.

Адвокат Андрей Морозов отмечал, что уголовное дело возбуждено в день подачи потерпевшим заявления о преступлении, следовательно у следствия было недостаточно времени для принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении спецсубъекта. Кроме того, как отметил господин Морозов, решение было основано лишь на показаниях одного свидетеля и из материалов проверки виновность Андрея Пригарова в совершении преступления не усматривается.

Суд первой инстанции обосновал решение тем, что в суд представлены достаточные материалы для подтверждение данных, указывающих на признаки состава преступления. Апелляционная инстанция подтвердила это.

Как писал „Ъ-Средняя Волга“ Андрей Пригаров обвиняется в двух эпизодах получения взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.

Подробнее читайте в материале „Ъ-Средняя Волга“ «Прокурора оставили в деле».

Ъ-Средняя Волга