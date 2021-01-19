Прокурора оставили в деле

Волжский районный суд Саратова не стал прекращать уголовное дело в отношении прокурора Кировского района города Андрея Пригарова. Жалобу на возбуждение дела о получении взятки подавал адвокат господина Пригарова Андрей Морозов. Он утверждал, что у следствия не было достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, а само дело построено на показаниях лишь одного свидетеля. Районного прокурора подозревают в двух эпизодах получения взяток. На прошлой неделе Саратовский областной суд отменил избранную Андрею Морозову меру пресечения в виде домашнего ареста в связи с отсутствием оснований для возбуждения дела. Андрей Пригаров не признает вину, его адвокат планирует обжаловать решение суда.

Волжский районный суд Саратова рассмотрел жалобу адвоката прокурора Кировского района города Андрея Пригарова на возбуждение уголовного дела о получении им взятки 18 млн руб. и принял решение отклонить ходатайство защиты.

Как писал „Ъ“, 30 декабря в отношении Андрея Пригарова было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, с декабря 2017 года по декабрь 2020 года прокурор получил от руководителя организации, занимающейся предоставлением ритуальных услуг, за «общее покровительство» 18 млн руб. На суде прозвучало, что взяткодателем, согласно материалам следствия, выступает гендиректор саратовского МУСПП «Ритуал» Михаил Шулекин. Он заявил, что передавал средства прокурору Кировского района через соучредителя саратовского ООО «Ритуал» Олега Вартанова. В тот же день в отношении Андрея Пригарова было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ — зло­употребление должностными полномочиями.

На следующий день Андрей Пригаров был задержан, в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца — до 28 февраля 2021 года. Представитель следствия настаивал на заключении его под стражу. Прокуратура принесла на решение суда апелляционное представление, мотивировав это тем, что прокурор района «совершил особо тяжкое преступление» и может попытаться «воспрепятствовать ­расследованию».

На прошлой неделе следственное управление СКР по Саратовской области сообщило о возбуждении еще одного дела по факту возможного получения взяток господином Пригаровым. По версии следствия, с 2015 года по декабрь 2020 года он систематически получал от генерального директора строительной организации (название следствие не раскрывает) денежные средства и имущество за «оказание содействия в получении застройщиком разрешительной документации на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов». Общий размер взяток, считает следствие, составил не менее 15 млн руб. Господин Пригаров не был уволен и остается в должности прокурора Кировского района.

В конце прошлой недели Саратовский областной суд отменил меру пресечения Андрею Пригарову по первому уголовному делу. Как пояснили в суде, «каких-либо доказательств того, что денежные средства поступали от посредника к Пригарову, а равно, что он получил возможность распорядиться этими средствами по своему усмотрению, не представлено», а «доказательств причастности Пригарова к совершению иных преступлений не имеется». Также суд счел, что показания только одного свидетеля Михаила Шулекина являются недостаточными для подтверждения причастности Андрея Пригарова к совершению ­преступления.

Вчера Ленинский районный суд Саратова должен был избрать Андрею Пригарову меру пресечения по второму уголовному делу (он был задержан 15 января, в субботу, 16 января, суд продлил содержание под стражей), но отказался делать это. Суд сослался на то, что следствие не предоставило суду «конкретной фактической совокупности доказательств причастности Пригарова к совершению особо тяжкого преступления». Адвокат Андрей Морозов отметил, что «суд обнаружил „необоснованность возникшего подозрения“».

На тех же основаниях вчера не была избрана мера пресечения и Олегу Вартанову, который подозревается в посредничестве при получении взятки в деле о 18 млн руб. от директора МУСПП «Ритуал».

Адвокат Андрей Морозов отметил, что его доверитель не признает вину в полном объеме. «Мы будем настаивать на том, что у следствия не было достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, и обжалуем решение об отказе в удовлетворении жалобы в Саратовском областном суде»,— отметил господин Морозов.

Сергей Петунин