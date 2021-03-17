Налоговики получили расширенный доступ к банковской тайне

Федеральная налоговая служба с 17 марта получила расширенный доступ к банковской тайне. Закон 17 февраля подписал президент Владимир Путин. ФНС утверждает, что закон не предусматривает получения доступа к выпискам по операциям на счетах, вкладах физических лиц.

После вступления в силу закона налоговики в течение трех дней после запроса в банк смогут получать копии паспортов клиентов, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печати, документы о представителях клиентов и другие документы.

ФНС утверждает, что новый закон не затронет добросовестных граждан. Ведомство отмечает, что и сейчас при проверках имеет право направлять запросы в кредитные организации и получать необходимую информацию.

Инициативу по расширению для налоговиков доступа к банковской тайне россиян осенью предложил Минфин. Как писал “Ъ”, предполагалось, что ЦБ будет передавать налоговикам сведения, составляющие банковскую тайну, ФНС же предоставляет Банку России данные, охраняемые налоговой тайной.

Подробнее — в материале “Ъ” «Минфин предложил ЦБ обменяться тайнами».