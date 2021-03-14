Налоговики с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне россиян

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 17 марта получит расширенный доступ к банковской тайне, в частности, право в течение трех дней после запроса в банк получать копии паспортов клиентов и другие документы. Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал 17 февраля.

Банки обязаны в установленных случаях (например, при налоговой проверке) в течение трех дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа выдавать имеющиеся в их распоряжении:

Копии паспортов лиц, имеющих право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента, доверенностей на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента;

Копии документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета клиента;

Копии карточек с образцами подписей и оттиска печати;

Информацию в электронной форме или на бумажном носителе о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, представителях клиента.

Инициативу по расширению для налоговиков доступа к банковской тайне россиян осенью предложил Минфин. Как писал “Ъ”, предполагалось, что ЦБ будет передавать налоговикам сведения, составляющие банковскую тайну, ФНС же предоставляет Банку России данные, охраняемые налоговой тайной.

Подробнее — в материале “Ъ” «Минфин предложил ЦБ обменяться тайнами».