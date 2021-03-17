«Манчестер Сити» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Футболисты «Манчестер Сити» обыграли менхенгладбахскую «Боруссию» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра, которая проходила в Венгрии, завершилась со счетом 2:0.

Голы забили Кевин де Брюйне (12) и Илкай Гюндоган (18). В прошлом матче «Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» со счетом 2:0. Общий счет двух матчей — 4:0 в пользу английского клуба. «Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В другом матче Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Атланту» и вышел в 1/4 финала. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу испанского клуба.