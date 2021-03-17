«Реал» обыграл «Атланту» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Футболисты испанского «Реала» обыграли итальянскую «Атланту» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра, которая проходила в Мадриде, завершилась со счетом 3:1.

Голы забили Карим Бензема (34), Серхио Рамос (60, с пенальти), Марко Асенсио (84) — Луис Муриэль (83). В прошлом матче «Реал» на выезде обыграл «Атланту» со счетом 1:0. Общий счет двух матчей — 4:1 в пользу испанского клуба. «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В другом матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» и вышел в 1/4 финала. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу английского клуба.