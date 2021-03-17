«Реал» оставил Лигу чемпионов без российского присутствия Он вышел в четвертьфинал, во второй раз обыграв «Аталанту»

Очередными четвертьфиналистами Лиги чемпионов стали «Реал» и «Манчестер Сити», которые в ответных встречах стартового раунда play-off, как и в первых, обыграли своих котировавшихся ниже соперников. Мадридцы справились — 3:1 — с «Аталантой», у которой в концовке на поле вышел хавбек сборной России Алексей Миранчук. Манчестерцы спокойно победили менхенгладбахскую «Боруссию» — 2:0.

Четверть часа мадридского матча, должно быть, навевали тем, кто болел за «Реал», нехорошие мысли. Вымученная, немного шальная гостевая победа с минимальным счетом 1:0 — это ведь явно не повод, чтобы в домашнем матче играть вот так. А «Реал» играл, словно имел запас в полдюжины голов. Хотите владеть мячом? Да пожалуйста. Есть желание атаковать? Милости просим, мы же не жадные.

«Атланта» вполне могла сразу же свести на нет свое отставание. Но губила незадачливость тех, кто оказывался перед воротами,— Робина Госенса, Луиса Мурьеля. А «Реал», поиграв на нервах у своих поклонников, потом, конечно, вспомнил том, что его положение отнюдь не железобетонное и неплохо хотя бы изредка пытаться его укрепить.

Некоторое время испанскому гранду при завершении его выпадов мешала нерасторопность игроков атаки — прежде всего Винисиуса. Но, в конце концов, все срослось благодаря ляпу голкипера Марко Спортьелло. Тот так вынес мяч от ворот, что вывел на них Луку Модрича. А матерый хорват исполнил шикарный номер, на замахе уложив на газон защитника и одновременно заставив Спортьелло поверить, что будет бить сам. Вратарь остался не у дел, а Модрич отпасовал на Карима Бензема, который не забить не мог никак.

Второй тайм этого матча открылся бодрыми наскоками «Аталанты», которую слегка освежил вышедший на замену Дуван Сапата,— и потрясающим слаломом от Винисиуса в ответ. Гол, если бы он состоялся, точно претендовал бы на статус самого красивого в play-off. Но Винисиус, катнув после своего головокружительного рейда мяч в направлении угла, чуточку промахнулся.

Впрочем, судьба потом расплатилась с ним за невезение сполна. Еще один проход форварда был остановлен с нарушением сразу за линией штрафной. Серхио Рамос реализовал пенальти, прошив ладони вратаря, и превосходство «Реала» трансформировалось как раз в абсолютно непробиваемое.

«Аталанта» на финише, правда, встрепенулась, и Луис Мурьель один мяч отыграл. Аромат интриги на мгновение материализовался из ниоткуда. Тут же на поле у итальянского клуба появился Алексей Миранчук — единственный представитель России в кубковой стадии Лиги чемпионов. Появился дожимать монстра. Но при нем состоялось не крушение «Реала», а третий мадридский гол — от Марко Асенсио.

Второй матч дня, вообще, не таил в себе никакой интриги. В первой встрече «Манчестер Сити» одолел менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 2:0, и глупо было думать, будто бы немецкий клуб способен в ответном совершить чудо, учитывая, что с ним творится в национальном первенстве. А там он «посыпался» и проигрывает всем подряд.

Никаких чудес и не произошло. В первом тайме перенесенного из Англии в Будапешт матча обслуживавший его российский арбитр Сергей Карасев зафиксировал два манчестерских гола — при минимуме шансов что-то им противопоставить у «Боруссии». Вторая половина встречи, как нетрудно было предположить, выдалась поспокойнее. Всем все было уже давно очевидно.

Алексей Доспехов