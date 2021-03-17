Попов Василий Николаевич

Родился в 1974 году, в 1995-м окончил биолого-почвенный факультет Воронежского госуниверситета. В 2003 году после защиты диссертации получил ученую степень доктора биологических наук, в 2004-м стал профессором кафедры физиологии и биохимии растений. Впоследствии заведовал в ВГУ кафедрой генетики, цитологии и биоинженерии. Стажировался и работал как приглашенный профессор в университетах в Нидерландах, Германии, Бразилии, США.

Был избран ректором ВГУИТ в декабре 2019 года. До этого он с января 2019-го руководил вузом в статусе и.о. Ранее господин Попов работал проректором по науке и инновациям в ВГУ, в 2010 году был единственным соперником его действующего ректора Дмитрия Ендовицкого на выборах. С 2013 года во время работы проректором в ВГУ также являлся сопредседателем воронежского штаба ОНФ.