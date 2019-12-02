Избран ректор Воронежского университета инженерных технологий

Ректором Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) избран Василий Попов, следует постановления конференции работников и студентов вуза по выборам ректора. Срок его полномочий составит пять лет. Согласно опубликованному постановлению, в голосовании участвовали 401 из 411 зарегистрированных делегатов. Из них 350 проголосовали «за» и 51 — «против».

Экс-проректор Воронежского госуниверситета Василий Попов возглавил ВГУИТ в статусе и.о. в январе 2019 года и считался основным кандидатом на эту должность. Конкуренцию господину Попову на выборах составили три сотрудника вуза. Это проректор по научной и инновационной деятельности Ольга Корнеева, декан факультета экологии и химической технологии Инна Пугачева и заведующая кафедрой технологии органических соединений, переработки полимеров и техносферной безопасности Ольга Карманова.

О том, почему Василий Попов был избран не с первого раза, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Ректор познакомится с подчиненными поближе».

Александр Прытков