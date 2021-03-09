Цены на удобрения могут зафиксировать

На совещаниях в правительстве на прошлой неделе обсуждалось регулирование цен на минеральные удобрения для российских аграриев, сообщают «Ведомости» со ссылкой на участников. В итоге Минсельхозу и Минпромторгу поручили договориться о фиксированной цене для весенней посевной кампании, сказали они. С производителями могут заключить соглашение по аналогии с договором по подсолнечному маслу и сахару.

Представитель профильного вице-премьера Виктории Абрамченко Марта Галичева от комментариев отказалась. Представитель Минсельхоза сказал, что «ситуация с ростом цен на минеральные удобрения прорабатывается, в том числе и в правительстве».

На каком уровне могут зафиксировать цены, неизвестно. По словам источников, Минсельхоз предлагает зафиксировать цены на уровне средних значений за 2019 год с учетом инфляции. Производители и Минпромторг предложили зафиксировать цену на уровне, близком к текущему высокому. В январе-феврале 2021 года рост цен составил от 20% до 70% год к году в зависимости от вида продукции, сказал представитель агрохолдинга АФГ «Националь».

В конце 2020 года Минсельхоз, Минпромторг и ряд производителей и сетей подписали соглашение по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло. Предельная отпускная цена масла составила 95 руб., розничная — 110 руб. за 1 л. Для сахара цены установили на уровне 36 и 46 руб. за 1 кг соответственно. Соглашения будут действовать до конца первого квартала 2021 года.

Подробности — в публикации “Ъ” «Ценам прописали снижение».