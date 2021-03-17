Система задержек и противовесов

Во вторник следствие ходатайствовало о продлении до 23 июня срока домашнего ареста для членов команды политика Алексея Навального и других оппозиционеров, обвиняемых в подстрекательстве к нарушению санитарных норм во время несогласованной акции протеста 23 января. В этот же день полиция обвинила экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в нарушении режима ЧП во время той же акции. За два дня до этого господин Ройзман и еще 194 участника форума независимых муниципальных депутатов были задержаны в Москве по обвинению в осуществлении деятельности нежелательной организации. Однако оппозиционеры не намерены снижать активность. Эксперт считает, что преследования связаны с желанием властей заблокировать их участие в предвыборной кампании в Госдуму.

Во вторник пресс-служба Басманного суда Москвы сообщила, что следствие ходатайствовало о продлении домашнего ареста и ограничений для фигурантов так называемого «санитарного дела» до 23 июня. Следствие хочет применить ограничения в отношении пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш, его брата Олега Навального, юриста ФБК (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Любови Соболь, главы московского штаба Навального Олега Степанова, лидера связанного с господином Навальным профсоюза «Альянс врачей» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Анастасии Васильевой, сотрудника ФБК Николая Ляскина (находится под ограничительными действиями), муниципальных депутатов Люси Штейн, Дмитрия Барановского и Константина Янкаускаса, а также участницы Pussy Riot Марии Алехиной. Все они находятся под домашним арестом до 23 марта. Им запрещено общаться с другими фигурантами дела и пользоваться интернетом. Кроме того, вчера срок предварительного следствия был продлен еще на четыре месяца, как следует из опубликованного адвокатом Владимиром Ворониным постановления следствия. Команда московского штаба Алексея Навального предположила, что следствие намерено держать обвиняемых под арестом как можно дольше.

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков предположил, что арест будут продлевать до выборов в Госдуму, чтобы не допустить до них оппозиционных кандидатов и изолировать фигурантов дела «на время политической турбулентности».

Кроме того, во вторник вечером по прилете в Екатеринбург полиция вручила экс-мэру города Евгению Ройзману протоколы о возбуждении административных дел об участии в несогласованных акциях протеста 23 и 31 января. В эфире «Эха Москвы» господин Ройзман пояснил, что подписывать протоколы не стал и даст показания в суде. Господин Ройзман опубликовал фотографию протокола, в котором говорится, что он нарушил ч. 5 ст. 20.5 КоАП. Однако ч. 5 в этой статье (нарушение требований режима чрезвычайного положения) нет, а ЧП в России не вводилось (вероятно, имелась в виду ч. 5 ст. 20.2 КоАП «нарушение порядка проведения митинга»).

Протоколы о повторном нарушении правил проведения митингов (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) в минувшую пятницу и субботу получили депутаты Мосгордумы Сергей Митрохин («Яблоко») и Екатерина Енгалычева (КПРФ). Напомним, что нарушение законодательства о митингах при наличии минимум трех административных наказаний за это правонарушение, вступивших в силу в течение 180 дней, может привести к уголовной ответственности по «дадинской» статье 212.1 УК РФ.

В субботу полиция задержала 194 участников форума «Муниципальная Россия», организованного проектом «Объединенные демократы» (курируется руководителями организации «Открытая Россия», связанной с Михаилом Ходорковским). Полиция считает, что форум организовали координаторы британской организации Open Russia Civic Movement, признанной в России нежелательной в 2017 году. Задержанных обвинили в осуществлении деятельности нежелательной на территории России организации (ст. 20.33 КоАП). Два вступивших в силу административных наказания по этой статье в течение года также приводят к возбуждению уголовного дела по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности нежелательной организации).

Координатор «Открытой России» Татьяна Усманова пояснила, что возможность уголовного преследования не означает, что оппозиционеры откажутся от дальнейших встреч, хотя пока и намерены перенести несостоявшиеся сессии в онлайн. По ее словам, участники форума «из двух значимых городов России» предложили провести подобные мероприятия у них: «Конечно, мы будем продолжать работу». Госпожа Усманова заявила, что «Открытая Россия» уже определилась с кандидатами в ГД, но пока не раскроет их имена. Московский мундеп Юлия Галямина, лишенная права выдвижения из-за условного срока по «дадинской статье», считает, что оппозиции не нужно сворачивать активность. Она собирается провести в мае собственный съезд муниципальных депутатов. Госпожа Галямина сомневается, что в этом году до выборов допустят самых ярких кандидатов: «Нужно ориентироваться на то, чтобы как-то выжить, и помогать менее известным кандидатам. Выборы — это просто выборы. Их нельзя пропускать, но на них жизнь не кончается».

Партия «Яблоко», которая обычно выдвигает представителей несистемной оппозиции, во вторник рекомендовала своим кандидатам придерживаться только законных и мирных методов политической борьбы, а московское отделение партии «Яблоко» призвало прекратить преследования оппозиционеров. По словам зампредседателя «Яблока» Ивана Большакова, партия не будет наказывать за участие в новых протестах, но кандидаты «сами должны понимать последствия и нести ответственность за свой выбор». Кроме того, господин Большаков рассказал, что выдвигаемые «Яблоком» кандидаты подписывают оргпрограмму, которая запрещает им просить и брать деньги у «Открытой России». Однако он не исключил того, что партия может выдвинуть «открыточника» на выборах, поскольку не раз это делала.

Напомним, в 2015 году Конституционный суд (КС) фактически разрешил кандидатам, находящимся под домашним арестом, подавать документы на участие в выборах через адвокатов или доверенных лиц. Однако, как пояснил электоральный юрист Роман Смирнов, поскольку законодатели не внесли соответствующие поправки в федеральное выборное законодательство, избиркомы могут отказаться принимать у таких кандидатов документы. По словам господина Смирнова, на приезд нотариуса для заверения документов нужно разрешение следователя, и даже если оно будет, далеко не все нотариусы готовы приехать на дом.

Происходящие задержания — это давление на оппозицию перед выборами в Госдуму, считает политолог Алексей Макаркин. По мнению эксперта, сейчас для оппозиции действует два «ограничителя»: сотрудничество со структурами Алексея Навального и «Открытой Россией» и участие в несогласованных митингах: «Видимо, есть желание, чтобы и результаты выборов были предсказуемыми и без сюрпризов, и чтобы к выборам не были приурочены никакие протестные акции».

Кира Дюрягина