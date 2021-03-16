ФНС активизировала выездные проверки владельцев зарубежных счетов в конце 2020 года

ФНС в конце 2020 года назначило значительное количество выездных проверок физических лиц, которые владеют счетами и активами за рубежом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на нескольких налоговых консультантов. Издание отмечает, что ранее такие проверки были редкостью.

Активизация выездных проверок была связана с тем, что налоговики обработали информацию, полученную в рамках международного автообмена за 2017 год, поясняет РБК. В рамках выездной проверки они могут проверить период не более чем в три года.

«При организации контрольно-аналитической работы ФНС России использует риск-ориентированный подход с использованием всей имеющейся в распоряжении ФНС России информации, в том числе на основании сведений, полученных в рамках информационного обмена с иностранными юрисдикциями. В случае если в ходе аналитической работы выявляются расхождения в имеющихся сведениях, территориальные налоговые органы вправе истребовать у налогоплательщиков необходимые пояснения и документы в целях установления фактов, свидетельствующих об отсутствии или наличии налоговых рисков»,— прокомментировали в ФНС.

В службе добавили, что решение о выездной проверке принимается, «если по результатам истребования пояснений и документов, с учетом анализа другой имеющейся информации налоговым органом установлены факты нарушения законодательства о налогах и сборах и налогоплательщиком не уточнены налоговые обязательства».

Ранее в ФНС сообщали, что количество выездных налоговых проверок в 2020 году сократилось на треть и составило 6 тыс. Снижение в том числе произошло в связи с введением моратория на их проведение. Контрольные мероприятия дополнительно принесли в бюджет почти 300 млрд руб.

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