«Интер РАО» просят поделиться

Минфин продолжает настаивать на увеличении вдвое дивидендов энергохолдинга «Интер РАО». По данным “Ъ”, министерство хочет, чтобы компания заплатила в виде дивидендов не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по итогам 2020 года, или около 36 млрд руб. «Интер РАО» намерена придерживаться своей традиционной политики. При этом, по оценкам аналитиков, увеличение дивидендов не оказало бы существенного влияния на финансовую устойчивость компании.

Минфин снова выступил с инициативой о двукратном росте уровня дивидендов энергохолдинга «Интер РАО» — до 50% чистой прибыли компании по МСФО за 2020 год, сообщили “Ъ” источники, знакомые с ситуацией. Дивидендная политика «Интер РАО» предусматривает выплаты акционерам в размере 25% от чистой прибыли по МСФО. Минфин ежегодно требует от компании повысить этот уровень, но безуспешно. В 2017 году выплаты составили 13,6 млрд руб., в 2018 году — 17,9 млрд руб., в 2019 году — 20,47 млрд руб. Исходя из чистой прибыли за 2020 год в 75,5 млрд руб., компания может выплатить акционерам около 18,9 млрд руб.

В «Интер РАО» сообщили, что уровень дивидендов является прерогативой годового собрания акционеров, совет директоров «Интер РАО» на заседании 16 марта определится с рекомендациями к годовому собранию, в том числе по уровню выплат акционерам, решение опубликуют 17 марта. Источник “Ъ” в «Интер РАО» утверждает, что компания незнакома с требованиями Минфина, дивидендная политика компании при этом не менялась. О том, что компания планирует остаться в рамках действующей дивидендной политики, на телефонной конференции 1 марта сообщал член правления компании Евгений Мирошниченко.

В Минфине отметили, что директиву о выплате дивидендов компании выдает Росимущество по согласованию с Минэнерго, однако Минфин последовательно придерживается принципа выплаты дивидендов госкомпаниями в размере не менее 50% прибыли по МСФО. В Росимуществе “Ъ” не ответили, в Минэнерго от комментариев отказались.

Эффект для бюджета в случае увеличения планки выплаты для «Интер РАО» неочевиден, поскольку РФ через Росимущество напрямую принадлежат лишь символические 0,0000005% уставного капитала компании. Государственный «Роснефтегаз» (100% у Росимущества) владеет 27,63% «Интер РАО», ему также принадлежат пакеты в «Роснефти» (40,4%) и «Газпроме» (11%). Но «Роснефтегаз» не раскрывает отчетность с 2014 года, и кулуарные споры о том, какой объем его прибыли забрать в бюджет, ведутся чиновниками каждый год. Аргументом против увеличения отчислений в бюджет считается то, что из средств «Роснефтегаза» напрямую финансируются различные государственные спецпрограммы и инфраструктурные проекты, например строительство генерации в Калининграде или судоверфи «Звезда» на Дальнем Востоке. В течение 2019 года «Роснефтегаз» заплатил 85 млрд руб. дивидендов, за 2018 год выплаты составили 65 млрд руб. Еще 29,56% акций «Интер РАО» приходится на квазиказначейский пакет, free-float — 34,24%, у Федеральной сетевой компании (ФСК, подконтрольна «Россетям») — 8,57%.

Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» замечает, что, согласно отчетности группы по МСФО за 2020 год, чистая денежная позиция компании достигла 234 млрд руб., а свободный денежный поток превысил 70 млрд руб. при достаточно скромных инвестициях на уровне 28,5 млрд руб. В этих условиях переход на выплату 50% от чистой прибыли, по его мнению, не сможет подорвать финансовую устойчивость группы даже с учетом многочисленных проектов — инвестиций в энергоснабжение проекта «Восток Ойл», возможного участия в электрификации Восточного полигона и конкурса по поставке экспериментальных турбин. По его расчетам, суммарные инвестиции «Интер РАО» в период 2020–2025 годов составят около 700 млрд руб. EBITDA и оставят место для поддержания выплат в 50% от чистой прибыли и даже их наращивания.

Татьяна Дятел