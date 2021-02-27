Министр в центре Кабула

Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар в субботу завершает четырехдневный визит в Россию, в ходе которого встретился не только со своим коллегой Сергеем Лавровым, но и с главами силовых ведомств. На пятничной пресс-конференции господин Атмар старательно давал понять, что отношения Москвы и Кабула можно со всей уверенностью назвать дружескими. Ранее афганская общественность нашла повод для сомнений в этом: из интервью спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова был сделан вывод, что некоторые российские дипломаты лояльнее относятся к движению «Талибан», чем к нынешнему правительству республики.

Визит Мохаммада Ханифа Атмара в Москву был анонсирован через день после публикации интервью спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова. В беседе с агентством Sputnik дипломат сделал целый ряд заявлений, которые вызвали недовольство в Кабуле. Например, что «талибы, пользуясь нежеланием Кабула вести предметный диалог, расширили зону своего влияния и сейчас контролируют три четверти территории Афганистана» и что предпочтительным для Москвы сценарием будет создание «коалиционного переходного правительства, в котором талибы займут адекватное место».

Интервью господина Кабулова стало одной из главных тем в Афганистане — его комментировали практически все политики, а телеканалы посвящали обсуждению цитат лучшее эфирное время.

Кульминацией стало заявление МИДа страны, которые было опубликовано в том числе и на русском языке. Там говорилось: «Некоторые из высказанных господином Замиром Кабуловым суждений не соответствуют объективным реалиям Афганистана, а в большинстве случаев находятся в прямом противоречии с официальными заявлениями нашего партнера, дружественного Российского государства». Прозвучала даже мысль о вмешательстве Москвы в дела Кабула — так охарактеризовали план с «переходным и коалиционным правительством», который якобы противоречит «праву на определение будущего Афганистана самими афганцами».

В программе четырехдневного визита Мохаммада Ханифа Атмара встреча с Замиром Кабуловым не значилась: кроме Сергея Лаврова в ней были имена министра обороны Сергея Шойгу и секретаря Совбеза Николая Патрушева. Но господа Атмар и Кабулов все же увиделись: на переговорах с Сергеем Лавровым Замир Кабулов сидел по правую руку от министра. Напряжения между дипломатами не ощущалось. «Мы ощутили особенную поддержку и внимание во время пандемии, которая еще продолжается, и в этом есть личный вклад господина Кабулова и других высокопоставленных чиновников»,— сказал афганский гость в приветственном слове. Стоит отметить, что правительство Афганистана отдало приоритет именно российской вакцине от коронавируса «Спутник V», а сотрудники посольства страны в Москве уже привились ей.

Мохаммад Ханиф Атмар также заявил Сергею Лаврову, что у него есть «очень важная и специальная миссия»: «Пользуясь случаем, президент Афганистана (Ашраф Гани.— “Ъ”) хотел бы через вас передать послание уважаемому президенту России его превосходительству Владимиру Путину о том, что Афганистан — дружественная страна, которая хотела бы дружить с государством и с народом России».

Сергей Лавров же в открытой части встречи говорил преимущественно о безопасности в регионе, которая волнует Москву больше всего.

«Наряду с нашим стремлением помочь афганскому народу мы озабочены тем, как ситуация в Афганистане сказывается на стабильности в Центрально-Азиатском регионе, регионе ответственности ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности.— “Ъ”) и ШОС (Шанхайской организации сотрудничества.— “Ъ”)»,— сказал российский министр.

Когда переговоры завершились, Мохаммад Ханиф Атмар буквально в каждой фразе давал понять, что доволен итогами: точки соприкосновения найдены. Он спешил сообщить о позиции Москвы сам — будто бы боясь, что господин Лавров об этом не упомянет.

Так, господин Атмар поприветствовал мнение Москвы о недопустимости восстановления «имарата» — то есть правительства талибов в Афганистане, которое действовало с 1996 по 2001 год. «Мы также приветствуем позицию российского правительства о том, что пока группировка "Талибан" не исполнит все взятые на себя обязательства, она не должна быть выведена из-под санкций ООН»,— добавил он.

Говоря о борьбе с терроризмом, которая так беспокоила господина Лаврова, афганский гость намекнул, что, если бы у Кабула не было проблем с «Талибаном», противостоять «Исламскому государству» было бы куда проще. Напомним, что с точки зрения российского закона обе эти организации — террористические, и их деятельность запрещена. Однако, несмотря на это, одна из них — движение «Талибан» — сейчас ведет переговоры в Дохе о вступлении в легальную политическую жизнь и прекращении войны. Как признал господин Лавров, успешным этот процесс назвать нельзя — после того как афганское правительство и талибы сели за стол переговоров, они даже не смогли выработать повестку.

Делегация «Талибана» недавно посещала Москву. Ее представители открыто говорили, что ищут здесь поддержки в противостоянии с США. Согласно подписанному в Дохе соглашению, Вашингтон и другие страны НАТО должны вывести войска из Афганистана до мая. Но скорее всего этого не произойдет. Накануне глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о планах правительства продлить присутствие контингента до марта 2022 года. В пятницу она посетила афганскую базу в Мазари-Шарифе, где служат немецкие военнослужащие.

«Да, мы регулярно поддерживаем контакты со всеми сторонами в Афганистане,— подтвердил Сергей Лавров.— Конечно же, с правительством и с делегацией талибов. Сегодня мы рассказали нашим партнерам в Кабуле о том, что обсуждалось в ходе этих контактов, как мы это делаем всегда». По словам министра, российские власти готовы «в любой момент возобновить деятельность московского формата, где присутствуют все ключевые государства региона и Соединенные Штаты», а также продолжат усилия в «рамках так называемой расширенной "тройки"», которая включает в себя Россию, США, Китай, а также Пакистан. Афганский министр в свою очередь выразил готовность «участвовать во всех встречах и форматах», которые затрагивают судьбу его страны.

Чуть позднее господин Атмар уточнил, что в беседе с российским коллегой они обсуждали возможность трехсторонней встречи Россия—США—Афганистан. «Мы — три стороны — согласились проинформировать друг друга по дипломатическим каналам. Афганистан готов, российская сторона также заявила нам, что готова. Нам нужно поговорить с американскими коллегами, возможно, на следующей неделе, чтобы узнать, когда они будут готовы»,— добавил министр. Точной даты переговоров пока нет, но предполагается, что они могут пройти в марте.

Обратиться к самой неприятной теме — скандалу вокруг интервью Замира Кабулова — Мохаммаду Ханифу Атмару все же пришлось. Но он вышел из затруднения достаточно ловко.

«В заявлении министерства иностранных дел, опубликованном по этому поводу, мы отметили очень много точек соприкосновения наших позиций. В то же время мы указали на те моменты, по которым наши позиции не совсем совпадают»,— сказал он, опустив тот факт, что ранее в Кабуле прямо противопоставляли точку зрения господина Кабулова официальной российской позиции.

По мнению российского эксперта по Центральной Азии Аркадия Дубнова, целью визита афганского министра было именно создание хорошего впечатления о российско-афганских отношениях, и с этой задачей он справился. «Атмар до сих пор находился в сложном положении перед президентом Гани, потому что не оправдал надежд на укрепление его позиций на внешнем периметре,— сказал “Ъ” эксперт.— В России к Гани относятся не слишком хорошо, особенно по сравнению с бывшим президентом страны Хамидом Карзаем. И именно поэтому Атмар полетел в Москву — чтобы показать, что он способен улучшить эти отношения и разрушить впечатление, что Москва поддерживает талибов».

Кирилл Кривошеев