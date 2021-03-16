СБУ провела обыски в госорганах Украины, которые готовили харьковские соглашения

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в госорганах страны, которые были привлечены к подготовке и ратификации харьковских соглашений 2010 года о размещении Черноморского флота России в Крыму. В частности, обыски прошли в Верховной раде и ее комитетах, Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), МИД и правительстве, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Во время обысков обнаружены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия указанных документов осознавало их последствия. В частности, об увеличении количества личного состава военных формирований и специальных служб Российской Федерации (на территории страны.— “Ъ”)»,— говорится в сообщении.

Офис генерального прокурора Украины в своем Telegram-канале заявил, что обыски проведены в рамках расследования дела о госизмене. По версии украинской прокуратуры, должностные лица страны в период 2008–2010 годов совершили «умышленные действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической безопасности Украины». Изъятые документы свидетельствуют о том, что подготовка Харьковских соглашений велась с нарушением основного закона страны, заявили в ведомстве.

Напомним, СНБО 11 марта поручил СБУ проверить обстоятельства депутатского голосования, в результате которого Киев в 2010 году ратифицировал харьковские соглашения о пребывании Черноморского флота в Крыму. На следующий день СБУ возбудила уголовное дело.

Харьковские соглашения были подписаны в апреле 2010 года. Они подразумевали пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью продления действия соглашения. В обмен на это Украина получила скидку на газ. В 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении их действия.

Подробнее об остановке действия соглашений — в материале “Ъ” «Харьковские соглашения больше не действуют».