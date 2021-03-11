СБУ проверит ратификацию в 2010 году соглашений о пребывании Черноморского флота в Крыму

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил Службе безопасности Украины (СБУ) проверить обстоятельства депутатского голосования, в результате которого Киев в 2010 году ратифицировал «харьковские соглашения» о пребывании Черноморского флота в Крыму. Проголосовавших в их поддержку могут обвинить в госизмене, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Есть поручение Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства, каким образом эти 236 депутатов голосовали по этому вопросу. Если Служба безопасности будет считать необходимым, она должна будет возбудить по 111-й статье (государственная измена.— “Ъ”) нашего Уголовного кодекса против соответствующих лиц, этих депутатов,— заявил господин Данилов (цитата по "РИА Новости").— Мы считаем, что это был первый кирпич, который начал разрушать всю систему нашей безопасности».

В конце января 2021 года Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в связи с подписанием «харьковских соглашений» предъявило обвинение в госизмене бывшему президенту страны Виктору Януковичу. Напомним, в соответствии с соглашениями Украина получила скидку на газ в обмен на продление размещения российской военной базы в Крыму до 2025 года, в 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении их действия.

Подробнее об остановке действия соглашений — в материале “Ъ” «Харьковские соглашения больше не действуют».