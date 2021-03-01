Дата-центрам подбирают жилплощадь

Крупные застройщики могут начать проектировать небольшие площади под установку центров обработки данных (ЦОДов) в коммерческой и жилой недвижимости. Как стало известно “Ъ”, оператором таких ЦОДов в Москве планирует стать 3data, которая ведет переговоры с группой «Самолет», «Пионером», Coldy и другими девелоперами. Серверные мощности, расположенные рядом с потребителями цифровых услуг, могут заинтересовать операторов связи, рассчитывают в 3data. Но сами операторы сомневаются в экономической целесообразности услуги и пока развивают собственные дата-центры.

Московская сеть дата-центров 3data планирует запустить небольшие ЦОДы в объектах коммерческой и жилой недвижимости, рассказал “Ъ” гендиректор 3data Илья Хала. По его словам, партнерами компании станут крупные девелоперы. Переговоры идут с группой «Самолет», «Пионером», ГК МИЦ, «Эталоном», «Ориентиром», ГК ФСК, Coldy и PNK Group. Предполагается, что на этапе строительства крупных комплексов девелоперы будут закладывать в них небольшие коммерческие площади под установку ЦОДов, затем 3data будет их выкупать и устанавливать там 100–200 серверных стоек.

Серверы могут арендовать операторы связи для оказания цифровых сервисов непосредственно жильцам дома, рассчитывают в 3data. «Это может быть, например, облачный гейминг, виртуальная реальность или передача потокового видео в формате высокой четкости»,— объяснил господин Хала. В перспективе серверные мощности, по его мнению, могут потребоваться и управляющим компаниям.

Coldy ведет переговоры с 3data в рамках проекта по строительству офисного кластера недалеко от Павелецкого вокзала, подтвердила директор девелопера по маркетингу Елена Далингер. ЦОД, по ее словам, потребуется для интеллектуального управления лифтами и машинопотоком в кластере, а также создания системы «умный офис» (может включать в себя управление освещением, электроснабжением и климатом).

Управляющий директор группы «Самолет» Алексей Козлов уточнил, что там ведут переговоры о создании сети ЦОДов в строящихся объектах не только с 3data, но и другими компаниями. ГК ФСК пока оценивает целесообразность проекта, сообщил директор департамента по развитию продукта компании Петр Кирилловский. В «Пионере» говорят, что проект «на самой ранней стадии проработки». В ГК МИЦ, «Ориентире», PNK Group от комментариев отказались.

3data — седьмой по величине поставщик услуг ЦОДов в России и, по данным CNews Analytics, имеет 1,4 тыс. серверных стоек. Компания фокусируется на рынке Москвы, за ее пределами работает по франшизе (см. “Ъ” от 14 октября 2020 года). По итогам 2020 года общее число стоек в России, по данным iKS-Consulting, достигло примерно 50 тыс., а выручка коммерческих дата-центров составила 43,8 млрд руб.

Операторы ЦОДов раньше не запускали подобных проектов с девелоперами, отмечает ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин. Небольшие ЦОДы в ЖК, по его мнению, могут оказаться востребованы операторами связи для развития нового поколения связи 5G и технологий на его основе.

Обеспечивать необходимый уровень отказоустойчивости небольшого дата-центра на неспециализированной площадке будет сложнее и дороже, считает директор по стратегии облачного бизнеса МТС Антон Захарченко. Он полагает, что небольшим компаниям будет выгоднее использовать облако крупного провайдера, а не ЦОД по соседству, и потребности большого клиента подобный дата-центр вряд ли сможет обеспечить.

Провайдер «ЭР-Телеком» пока заинтересован в развитии собственных ЦОДов, сообщили в компании. «Аренда дата-центров в жилых домах будет дороже»,— рассуждают в компании. У «Ростелекома» есть дата-центры разной мощности, в том числе небольшие в регионах, сообщили в этом операторе. По мнению гендиректора сети ЦОДов Oxygen Павла Кулакова, затраты на проект могут оказаться неоправданно высокими, поскольку он потребует привлечения дорогостоящих специалистов, что сейчас окупается только на больших площадках.

Дмитрий Шестоперов, Никита Королев, Александра Мерцалова