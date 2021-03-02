«Сносить пятиэтажки слишком дорогое удовольствие»

В марте в Свердловской области должны принять областной закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Согласно федеральному закону, принятому в конце прошлого года, под «всероссийскую реновацию» попадает ветхое и аварийное жилье, а также предполагается обновление городской застройки с привлечением частных инвестиций. Основным препятствием реновации в регионах застройщики называют невозможность прогнозировать сроки и стоимость расселения жителей. Аналитики считают, что квартиры в пятиэтажных дома пока не будут терять в цене из-за нового закона, так как до их сноса дойдут нескоро. В зависимости от условий выкупа цена на них может даже подрасти.



Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в марте планирует внести в законодательное собрание областной закон о комплексном развитии территорий (КРТ). В регионе им занялись в связи с утверждением механизма КРТ на федеральном уровне. Федеральный закон о КРТ был принят в конце прошлого года.

«Для того чтобы закон заработал, необходимо разработать и утвердить региональные механизмы “реновации”. Для этого требуется подготовить ряд региональных нормативных правовых актов, которые определят “правила игры”. Сейчас проводится совместная работа субъекта и муниципалитетов по определению территорий под комплексное развитие. Будет учитываться потребность и опыт муниципалитета в развитии застроенных территорий»,— рассказал региональный министр строительства Михаил Волков.

Новый закон предполагает возможность местных властей составлять и утверждать программы по реконструкции и сносу многоквартирных домов в целях «создания благоприятных условий проживания граждан и обновления среды жизнедеятельности». Механизм КРТ предполагает снос депрессивных кварталов и их застройку новым жильем. Уральский полпред Владимир Якушев ранее заявил, что в Уральском федеральном округе (УрФО) выбрано уже 67 территорий, где планируют провести комплексное развитие территорий. В Свердловской области речь идет о внедрении этого механизма в агломерациях — Екатеринбургской, Нижнетагильской и Каменск-Уральской. Главы муниципалитетов формируют перечень своих предложений.

По словам местных застройщиков, в Екатеринбурге достаточно много территорий, где можно провести реновацию. «Потенциал у города широкий, только надо принять ряд нормативов на уровне областного законодательства и определять площадки, по которым будет комплексное развитие территорий. В первую очередь это коснется двухэтажных домов старой постройки, на следующем этапе будут “хрущевки” в разных районах, где есть ветхое и авариной жилье. Интерес у застройщика есть»,— рассказал “Ъ-Урал” глава компании ЛСР на Урале Владимир Крицкий.

По словам генерального директора компании «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева, основным препятствием реновации в регионах является невозможность для инвестора прогнозировать сроки и стоимость расселения жителей устаревшего жилья, но с новым законом ситуация должна измениться.

«На текущий момент перспектива расселения для собственника ветхого жилья зачастую воспринимается как лотерейный билет: можно выиграть куш или остаться ни с чем. Нам, девелоперскому сообществу, хотелось бы, чтобы на смену лотерее пришли четко работающие законы. Если людям полагается денежная компенсация, они должны ее получить, тогда и инвестор сможет планировать реализацию проекта реновации и адекватно рассчитывать свои силы. Еще предстоит решить целый комплекс юридических вопросов»,— рассказал Валерий Ананьев, добавив, что важно определить алгоритм работы с собственниками жилья, складов, гаражей и прочих устаревших, неэффективных объектов, составляющих так называемые «ржавые пояса» в городах.

Также господин Ананьев отметил, что любая часть Екатеринбурга, за небольшим исключением, нуждается в реновации, в том числе и центр города.

Несмотря на то, что согласно новому закону, под снос могут попасть и пятиэтажные дома, аналитики считают, что их демонтаж произойдет нескоро, соответственно, закон пока не скажется на ценах на жилье в этом фонде.

«Опасения и домыслы на рынке могут появиться и, возможно, будут влиять на решения отдельных продавцов и покупателей. Но пока дело дойдет до массового сноса “хрущевок” в Екатеринбурге, еще много воды утечет. Я думаю, что на первых порах какие-то конкретные пункты этого закона будут приниматься к более старому и ветхому жилью. Логичнее ожидать, что бизнес пойдет в этом направлении в первую очередь. Сносить пятиэтажки пока слишком дорогое удовольствие»,— рассказал руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.

Руководитель аналитического отдела АН «Новосел» Сергей Меньшенин, напротив, считает, что при определенных условиях цены на жилье в пятиэтажных домах могут подрасти: «В зависимости от того, что получат собственники этого жилья: если это будет выгодный обмен, то это жилье может немного подняться в цене».

Мария Игнатова