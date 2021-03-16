Альфа-Банк выдал 25 млрд рублей ТМК на покупку ЧТПЗ

Альфа-Банк предоставил ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК Дмитрия Пумпянского) пятилетний кредит в размере 25 млрд руб. на покупку 86,54% акций ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ). Альфа-Банк также выступил финансовым консультантом по сделке, что «содействовало достижению итоговых договоренностей сторон и помогло реализовать транзакцию в кратчайшие сроки», сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Во вторник, 16 марта, ТМК сообщила, что закрыла сделку по покупке акций ЧТПЗ. Ее стоимость составила 84,2 млрд руб. Владельцам оставшихся 13,46% акций ЧТПЗ будет выставлена оферта. Сегодня же совет директоров ЧТПЗ досрочно прекратил полномочия гендиректора Бориса Коваленкова и избрал на эту должность Игоря Корытько, который также является членом правления и гендиректором ТМК. Он избран сроком до марта 2024 года.

Подробнее о сделке — в материале “Ъ” «ТМК придется продать активы при покупке ЧТПЗ».