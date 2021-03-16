Гендиректор ТМК также возглавил ЧТПЗ

Совет директоров ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) единогласно досрочно прекратил полномочия гендиректора Бориса Коваленкова и избрал на эту должность Игоря Корытько, говорится в материалах ЧТПЗ. Господин Корытько член правления и гендиректор ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК Дмитрия Пумпянского). Он избран гендиректором ЧТПЗ на три года: с 17 марта 2021 года по 16 марта 2024 года.

Во вторник, 16 марта, ТМК сообщила, что закрыла сделку по покупке 86,54% акций ЧТПЗ. Стоимость сделки составила 84,2 млрд руб. Владельцам оставшихся 13,46% акций ЧТПЗ будет выставлена оферта в соответствии с российским законодательством.

Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предписала ТМК продать часть активов в рамках сделки по покупке ЧТПЗ. По данным “Ъ”, речь идет о продаже в течение 18 месяцев мощностей ТМК по выпуску 500 тыс. тонн бесшовных труб.