ТМК завершила сделку по покупке 86,54% акций ЧТПЗ

ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК, Дмитрия Пумпянского) завершило сделку по приобретению 86,54% акций ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) у контролирующего акционера Андрея Комарова, сообщили в пресс-службе предприятия. Владельцам оставшихся 13,46% акций ЧТПЗ будет выставлена оферта в соответствии с российским законодательством.

В периметр сделки вошли производственно-сбытовые и сервисные активы, ломозаготовка и переработка, а также иные активы, связанные с деятельностью трубно-магистрального дивизиона ПАО «ЧТПЗ». Отмечается, что нефтесервисный дивизион ГК «Римера» в периметр сделки не вошел.

«ТМК ожидает получения существенного синергетического эффекта, в том числе за счет оптимизации загрузки мощностей и логистических расходов, а также расширения ассортимента выпускаемой продукции и роста операционной эффективности бизнеса», — отметили в пресс-службе.

Группа ЧТПЗ — является одним из крупнейших отечественных производителей трубной продукции. Группа объединяет предприятия и компании черной металлургии: ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (Свердловская область), металлоторговое подразделение ЗАО Торговый дом «Уралтрубосталь», компанию по заготовке и переработке металлолома ООО «МЕТА», нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера» (его выкупает Андрей Комаров).

Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предписала ТМК продать часть активов в рамках сделки по покупке ЧТПЗ. По данным “Ъ”, речь идет о продаже в течение 18 месяцев мощностей ТМК по выпуску 500 тыс. тонн бесшовных труб.

Илья Смирнов